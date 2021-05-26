DG再惹爭議！「同性親吻」畫面踩法律紅線　俄羅斯要求下架

▲義大利時裝品牌Dolce & Gabbana再度因廣告內容引起爭議 。（圖／翻攝自DG IG）

記者鮑璿安／台北報導

義大利時裝品牌Dolce & Gabbana近年來風波不小，從2018年宣傳影片中的一段「起筷吃飯」丟了大陸市場，近期再度因宣傳手法引起爭議。由於品牌今年（2021年）情人節前夕曝光的影片，其中就包括同性間的親密接吻，在近期引起俄羅斯強烈反彈，並要求下架影片禁止在俄羅斯播出。

Dolce & Gabbana今年2月曾公開一系列情人節宣傳片，找到各個年齡層情侶加入拍攝，其中就包括同性情侶，身穿品牌新品親密擁吻，不料此舉引起俄羅斯反彈，認為品牌「宣傳非正常家庭關係」，踩了俄羅斯的法律紅線，檢察官甚至對廣告提出申訴要求下架，但Dolce & Gabbana拒絕對此案件發表評論。

▲俄羅斯檢察官對DG廣告提出申訴要求下架 。

雖然同性關係在俄羅斯合法，但2013年俄羅斯曾立法「禁止非傳統關係」的宣傳，人權機構則稱該立法有助於增加社會對同性戀的敵意。

▲DG雙人設計師（左）加巴納（Stefano Gabbana）、（右）杜查（Domenico Dolce）曾反對同性育兒。（圖／達志影像／美聯社）



事實上Dolce & Gabbana創始人雙人檔設計師Domenico Dolce和Stefano Gabbana過去是同志情侶關係，卻曾在2015年公開表示反對同性育兒，因此受到外界撻伐，即便兩人道歉後也並未平息外界怒火。直至2018年再遇上「起筷吃飯」爭議，以影片敘述亞裔女性試圖用筷子吃意大利麵的片段，又丟了華人市場，導致亞太區品牌大使迪麗熱巴、王俊凱在該年解約，風波不小。