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趕走疫情焦慮！超可愛聯名彩妝報到，給你100分好心情

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▲▼趕走疫情焦慮！超可愛聯名彩妝報到 。（圖／品牌提供）

▲美妝聯名比可愛，讓人會心一笑。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情悶在家，來看點可愛的東西來療癒身心吧！FreshO2推出以迪士尼經典動畫《101忠狗》為主角的「斑點同心系列」，LANEIGE也與幽默系療癒潮牌Brunch Brother跨界合作，推出一系列小橘霜的限量款與周邊，圓圓小眼睛搭配大大香腸嘴，呆萌傻氣模樣瞬間讓韓妞瘋狂。

▲▼趕走疫情焦慮！超可愛聯名彩妝報到 。（圖／品牌提供）

▲斑點同心-柔焦控油蜜粉餅，520元、感應換色潤唇棒雙入組，699元。

當彩妝結合《101忠狗》會是什麼模樣，FreshO2的斑點同心系列，讓大麥町黑白斑點成為流行icon，以活潑可愛的限定彩妝，攻陷你的心，這次以兩款最具喜愛的經典商品換上限定包裝；包括針對女孩唇部需求的感應換色潤唇棒，還有打造粉嫩柔霧肌的柔焦控油蜜粉餅，全都是女孩必收的單品。

為了讓此聯名更具意義，這次授權系列與「台灣流浪動物救援協會」公益結合，每一筆訂單我們都將捐贈一公斤的飼料，讓我們為浪浪盡一份心力。

▲▼趕走疫情焦慮！超可愛聯名彩妝報到 。（圖／品牌提供）

LANEIGE將韓妞敲碗尖叫的小橘霜聯名，原汁原味運來台灣，更破格加碼贈送runch Brother聯名組合所搭贈的貼紙，或是在台灣有錢也買不到的療癒小包，這隻小眼加上香腸嘴的小可愛真是療癒到爆。

▲▼趕走疫情焦慮！超可愛聯名彩妝報到 。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE  X Brunch Brother維他命C淨膚霜限量組，（50ml +10ml ），1,800元。

首批貨量在蝦皮超級新品日一上線就瞬間秒殺，品牌緊急追加直送官網與全台蘭芝專櫃。沒搶到首批蝦皮限量款的女孩們，6/3-6/8至蘭芝官網購買Brunch Brother維他命C淨膚霜聯名組，即贈Brunch Brother療癒小包(限量200組) ，首三日加碼以line pay消費即再享12%回饋。

▲▼趕走疫情焦慮！超可愛聯名彩妝報到 。（圖／品牌提供）

不只線上折扣誘人，蘭芝在百貨通路也特別獻上不限訂維他命C淨膚霜限量系列，即日起至蘭芝專櫃消費滿3,000元(不限品項)，即贈Brunch Brother療癒小包。

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關鍵字：

聯名, 彩妝, 101忠狗, 迪士尼, 蘭芝

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