朴寶英減肥前後差超多！31歲依然顯嫩　這兩招保養技巧跟宋仲基學的

朴寶英從過去《大力女都奉順》、《偶然成為社長》就圈粉無數，近期與徐仁國搭擋的熱播劇《某一天滅亡來到我家門前》又為她帶來一波超高討論熱度。

▲朴寶英出演熱播劇《某一天滅亡來到我家門前》。（圖／IG@tvndrama.official，下同）

但真正讓小編驚訝的是，朴寶英這宛若少女般外貌、完美的膚質，視覺年齡盲猜會以為是十幾出頭的學生，但實際年齡卻已經31歲囉！到底她是如何保養並維持身材體態的呢？讓我們一起看下去吧～

▲朴寶英。（圖／IG@boyoung0212_official）

#朴寶英身材管理

朴寶英不是天生瘦，其實也曾是棉花糖女孩唷！而且158公分身材嬌小的她，只要水腫或一點點胖就會在鏡頭前特別吃虧。

▲朴寶英也曾是棉花糖女孩。（圖／翻攝自 https://entertain.naver.com、NAVER）

為了克服身材難題，朴寶英在TVN節目上分享自己靠著以下三個身材管理技巧，讓長年維持在41公斤。

▲靠三個身材管理技巧，長年維持在41公斤。（圖／TVN韓國節目《名單公開2017》）

朴寶英減肥秘訣1：三餐準時吃

朴寶英強調自己謹記「三餐準時吃」的原則，不能太晚吃，更不能有吃宵夜的習慣。如果晚上真的肚子餓，還會拿曾經最胖的新聞照片放在手機桌面，以此抑制自己的食欲。

▲謹記「三餐準時吃」的原則。（圖／翻攝自 tvn《名單公開2017》、NAVER）

朴寶英減肥秘訣2：加強核心肌群

想維持纖細身材，運動習慣絕對不能少！朴寶英會定期上健身房，或是做居家的核心運動，來調整身體平衡與緊緻身材。女生不要害怕重訓，想成為金剛芭比很很很難（想、還不一定做得到呢）！

▲朴寶英會定期上健身房，或是做居家的核心運動。（圖／翻攝自 TVN韓國節目《名單公開2017》）

不管到了什麼年紀，只要肉看起來鬆鬆垮垮，就容易顯老態，年紀看起來也較大。這也是為什麼比起有氧，更多女星喜歡做重量訓練，並不是為了練大肌肉，而是要讓肉更緊實，視覺看起來就會像是小女生。

▲朴寶英31歲，但視覺看起來就像是小女生。（圖／IG@boyoung0212_official）

朴寶英減肥秘訣3：泡澡

泡澡好處多多，研究顯示泡澡能加速血液循環，具有消耗卡路里的功效，水的浮力更有助舒緩壓力和情緒。所以運動後，朴寶英往往會再搭配溫熱的半身浴30分鐘，來放鬆肌肉與流汗，達到排毒與消消腫脹的作用。

▲泡澡好處多（圖／翻攝自 tvn《名單公開2017》、NEVER）

家裡沒有浴缸怎麼辦？「溫熱水泡腳」是很棒的替代方案！浴足（泡腳）在醫學研究上同樣有幫助氣血液循環，改善虛寒、氣滯等效果。如果平常需要工作久坐久站，或容易靜派曲張的女生，還可以在水中滴入幾滴精油幫助舒緩，並藉由水蒸氣帶來的精油香味放鬆，泡完後的皮膚也會比較嫩、不乾澀。

#朴寶英童顏保養技巧

朴寶英童顏女神的封號，可是連Youtube官方都認證過呢！朴寶英去年就在Youtube直播中鬧出「留言功能被關閉」的趣事，後來公布原因竟然是因為要「保護兒童」？！

▲朴寶英有童顏女神的封號。（圖／news.sbs.co.kr）

朴寶英保養秘訣1：「疊加混合」加強保濕力

這樣的兒童顏值如何保養呢？朴寶英分享自己是混合偏乾肌，除了換季容易肌膚亮紅燈，冬天時還會特別乾燥（畢竟韓國的冬天超級乾冷～）所以在保養流程裡，朴寶英會以「疊加混合」方法來強調保濕效果。好比說晚上洗完臉後，會將「保濕乳液＋抗老乳霜」疊擦使用，為肌膚補水也補油。

▲朴寶英保養秘訣。（圖／IG@boyoung0212_official）

朴寶英保養秘訣2：先擦安瓶、再濕敷化妝水

濕敷化妝水與精華安瓶的使用步驟，朴寶英的做法也與別人不同。朴寶英會「先擦安瓶、再濕敷上化妝水」，透過濕敷方式讓安瓶中的高濃縮精華成分更有效被肌膚吸收，同時過程裡會不斷幫化妝棉上補噴化妝水，以確保化妝棉足夠濕潤。

朴寶英保養秘訣3：每天一顆蘋果＋一公升白開水

這招保養法是跟宋仲基學的！宋仲基是韓國演藝圈裡出了名的好膚質，朴寶英在節目上分享，過去與宋仲基合作拍戲時被宋仲基的吹彈可破、透明膚質驚艷到，所以偷學了兩招保養技巧。

▲朴寶英也跟宋仲基學兩招保養技巧（圖／https://www.nemopan.com）

第一、是每天早上吃一顆蘋果；第二、是每天喝足一公升的水，來確保膚質水嫩透亮、氣色不黯淡。（影片可以看朴寶英分享～保養方法唷！）

文／美人圈

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