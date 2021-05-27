防疫必備的平價「乾洗手」！SABON涼感不濕黏、oooh小圓瓶可當吊飾

國內疫情日益嚴峻，出門在外噴酒精可預防新冠病毒（COVID-19）感染，使用酒精同時卻發現皮膚越噴越乾燥，加上在台缺水狀況不見好轉，乾洗手逐漸成趨勢，尤其建議選用含量60%至95%酒精乾洗手，這回小編整理10種「2021乾洗手凝露、噴霧推薦」，不僅平價又有質感，還有成分以天然全素植萃配方乾洗手，讓你外出更加安心！

▲乾洗手逐漸成趨勢，尤其建議選用含量60%至95%酒精乾洗手。（圖／SABON、PINKOI）

2021平價質感乾洗手推薦：Aesop賦活手部乾洗清潔露，50ml

想必大家對Aesop這個牌子不陌生吧！這款Aesop「乾洗清潔露」融合了陳皮柑橘、雪松草本香，具有舒緩放鬆作用，使手部肌膚感到滋潤保濕，清潔殺菌作用做的非常到位、使用後雙手一點也不緊繃，編編大推！

▲Aesop賦活手部乾洗清潔露，50ml。（圖／Aesop）

2021平價質感乾洗手推薦：SABON經典乾洗手液，80ml

高貴卻不貴！頂級保養品牌SABON乾洗手液，除經典款外還有白茶和茉莉花語兩種香氣。經典PLV款揉合廣藿香、薰衣草、香蘭三種芳香，質地清爽、使用起來還有薄荷沁涼感，不用怕夏季濕黏悶熱。添加維他命E顆粒將肌膚照顧得無微不至，同時能夠舒緩提振精神。

▲SABON經典乾洗手液，80ml。（圖／SABON）

2021平價質感乾洗手推薦：歐舒丹 馬鞭草乾洗手，65ml

全球疫情持續延燒，L'OCCITANE歐舒丹也加開馬鞭草乾洗手生產線，與全球並肩抗疫，並捐贈法國醫護相關機構給予支持！而歐舒丹這款乾洗手凝露近期也於台灣上市，萃取自天然馬鞭草，含有69%的酒精含量，散發清新馬鞭草療癒香氣，不需使用清水沖洗，隨時隨地就能達到清潔殺菌效果。

▲L'OCCITANE歐舒丹 馬鞭草乾洗手，65ml。（圖／L'OCCITANE歐舒丹）

2021平價質感乾洗手推薦：THE BODY SHOP 檸檬清新淨化乾洗手，100ml

THE BODY SHOP一推出「檸檬清新淨化系列」就霸佔整個熱銷排行榜，主打從頭到腳全方位防護，淡黃色微透明質地清爽細緻，添加天然檸檬精油、70%植物性酒精，使肌膚舒爽柔潤不乾澀，輕鬆跟奶奶手Say goodbye！

▲ THE BODY SHOP檸檬清新淨化乾洗手，100ml。（圖／THE BODY SHOP）

2021平價質感乾洗手推薦：Grown Alchemist 水感防護乾洗手凝露，50ml

除酒精濃度外，民眾挑選乾洗手經常忽略刺激成分，包含人工香精、防腐劑等可能刺激肌膚的有害物質。Grown Alchemist這款水感防護乾洗手凝露含有玻尿酸和天然抗氧化劑成分，採用70％蔗糖發酵酒精達到抗菌功效，額外添加甜杏仁油、金盞花等多種天然植萃成分，在潔淨爽手的同時，也能提升手部肌膚健康防護力。

▲Grown Alchemist 水感防護乾洗手凝露，50ml。（圖／1010apothecary）

2021平價質感乾洗手推薦：NAMUA蜜桃 x 雪松 精油乾洗手，50ml

疫情嚴峻時刻，個人衛生清潔更不可懈怠！由名模王心恬一手打造香氛品牌NAMUA，推出時尚香氛精油乾洗手，選用穀物發酵酒精，聞起來不會有濃烈的刺鼻氣味，添加蘆薈萃取滋養成份，就算不咬手也能清潔手部肌膚。

▲NAMUA蜜桃 x 雪松 精油乾洗手，50ml。（圖／NAMUA）

2021平價質感乾洗手推薦：BONDI WASH 塔斯曼尼亞胡椒及薰衣草防護乾洗手，50ml

BONDI WASH「萬用潔淨小銀瓶」標榜嬰幼兒、寵物及孕婦皆可放心使用，完美結合澳洲原生植物精油，以天然萃取展現強勁潔淨效果，噴灑於空氣之中，撲鼻而來的是溫潤木質香，不僅具清潔殺菌作用，更是款溫和保濕的乾洗手噴霧。

▲BONDI WASH 塔斯曼尼亞胡椒及薰衣草防護乾洗手，50ml。（圖／1010apothecary）

2021平價質感乾洗手推薦：SÉCHIÚ 清新草本調手部乾洗清潔露 雙入，50ml

符合衛福部75%酒精含量標準的「SÉCHIÚ 清新草本調手部乾洗清潔露」，主打自然快乾保濕配方，同時解決肌膚乾燥、黏手的問題。使用起來猶如漫步濕潤雨林洗滌般，隱約感受萃取自雪松葉、玫瑰木及鼠尾草清新草本香，讓消費者擁有別於以往的植萃清潔新體驗！

▲SÉCHIÚ 清新草本調手部乾洗清潔露 雙入，50ml。（圖／PINKOI）

2021平價質感乾洗手推薦：oooh 小圓瓶香氛保濕免洗手噴霧 ( 含吊飾 )，25ml

僅訴求清潔殺菌的乾洗手，同時兼具香味及外型更深受消費者喜愛，具有增加心靈安心與放鬆作用。這款免洗手噴霧，擺脫傳統廉價香氛乾洗手既定印象，打造成清潔噴霧質感小吊飾，有著透明系果凍的圓滾滾外觀，輕輕噴灑飄出淡雅清香芬芳，讓指尖留香長達一小時，加上超耐用的霧化省水噴頭，不僅平價又有質感。

▲oooh 小圓瓶香氛保濕免洗手噴霧 | 青檸檬白茶 ( 含吊飾 )，25ml。（圖／PINKOI）

輕巧圓瓶吊飾設計十分方便攜帶，隨心所欲掛在包包、褲頭秒變時尚配件！

▲oooh 小圓瓶香氛保濕免洗手噴霧（六種香味），25ml。oooh 小圓瓶香氛保濕免洗手噴霧 | 青檸檬白茶 ( 含吊飾 )，25ml。（圖／PINKOI）

2021平價質感乾洗手推薦：Sunday Lab 75%酒精燕麥保濕乾洗手凝露，60ml

最後要推薦就是全台首瓶以「天然全素植萃」為配方的乾洗手品牌Sunday Lab，主要萃取天然燕麥保濕滋潤成分、含有維他命A、B、C、鈣及鐵元素的艾草萃取以及潔淨、活化肌膚的茶樹精油，讓雙手更加保濕滋潤，遠離乾巴巴的老奶奶手！「75%酒精燕麥保濕乾洗手凝露」不僅能夠潔淨病菌同時也能環保愛地球。

▲Sunday Lab 75%酒精燕麥保濕乾洗手凝露，60ml。（圖／Sunday Lab）

這款乾洗手凝露標榜採用低敏配方，具有保持肌膚水潤、強化肌膚表皮作用，減少因皮膚過薄而出現敏感現象，尤其適合那些使用酒精容易過敏的敏感肌及兒童！

▲ Sunday Lab 75%酒精燕麥保濕乾洗手凝露，60ml。（圖／Sunday Lab）

文／美人圈

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