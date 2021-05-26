李多熙「開衩到骨盆」胸下都是腿！雙手高舉意外洩超有料身材

記者王則絲／台北報導

韓女星李多熙因擁有176公分高挑的模特身材，有著「長腿姐姐」的封號，近日李多熙登上韓版《GQ》雜誌拍攝一系列畫報，一套側邊開高衩的洋裝，讓她再次展現「胸下都是腿」的實力，另一套短版的貼身上衣，不光是大方秀出螞蟻腰，當李多熙雙手高舉更是托出傲人上圍，意外洩露超有料身材。

▲李多熙素有「長腿姐姐」的封號，演出《LUCA》後人氣更盛。（圖／翻攝自IG@dahee0315）



李多熙早先攜手金來沅合作演出科幻電視劇《LUCA：物種起源》，讓更多人看見她的實力，聲勢看漲，近期又有消息指出李多熙將擠下飽受爭議的徐睿知，接演漫改韓劇《Island》女主角。

近日李多熙在IG上搶先曝光了替韓版《GQ》拍攝的新畫報，一連嘗試多套造型，其中一組李多熙穿著Off-White的黑色洋裝，側邊開衩直逼骨盆，她順勢伸出纖細的雪白大腿，再次應證了「胸下都是腿」的名模身材比例，輕鬆駕馭「腋下開洞」的前衛設計。

另一套李多熙換上了FENDI的扭曲Monogram印花上衣，貼身短版的設計使她雙手一舉起，便讓零贅肉的螞蟻腰現形，同時更捧出飽滿胸型，意外洩露了李多熙超有料的身材，黑白呈現的風格襯出些許暗黑bad girl的氛圍，隱藏不住的姣好S曲線則散發李多熙獨特的性感氣質。

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