「一件襯衫」黃山料談30歲感情：你不再需要另一個他，才能完整自己

▲「一件襯衫」媒體平台的創辦人黃山料（左） 。（圖／翻攝自IG）

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「一件襯衫」媒體平台的創辦人黃山料在將滿30歲之際，用新書《好好生活 慢慢相遇：30歲，想把溫柔留給自己》，針對情感、關係、夢想、家人反思再定義，找回長大後不小心遺忘了愛的本能，及自己最舒服與他人、世界相處的角度。

過了25 歲，人常常無法隨興進入一段感情。年輕的愛情，義無反顧，無所畏懼；長大以後，愛情除了感覺以外，其餘是「各項條件綜合評估」後的結果。選伴侶， 不再只是選人，選的是一份生活，或一位共同經營人生的夥伴。

即將踏入的30 歲人生裡，我的浪漫多了一分務實，我的純情多了一分理性，我嚮往的愛情多了一分深思。喜歡，只是一種感覺；愛，是一個慎重的決定；婚姻，是一份「用一生來承擔」的責任。30 歲的愛情， 是我能照顧自己，完整而獨立，不確定下一段感情是否能走一輩子，但我期許，若我遇見時，至少，我準備好了。我想以下這十項，會是在真愛來臨以前，必須面對的課題：

▲黃山料對三十歲感情有以下總結 。（圖／翻攝自IG）

1. 成熟的感情是懂得體貼他人，不因己欲而對人生強求。

2. 隨年紀增長，有些事更清晰了，有些事學會不抱期望了。

3. 步入30 歲的本領，是你終將理解：「熱戀不會是一輩子，感情終有平淡之日」。

4. 你終於懂得照顧自己，不執著於令人疲倦的關係。

5. 比起愛情，你願意花更多時間整理自己。

6. 成熟， 是當你學會不再執著、不再任由自己備受折磨，懂得在關係中灑脫，該放手，果斷放手。

7. 你不再需要靠別人的讚美，來成就自己。

8. 你接納自己的缺點與之共存，並學會放大自己的優點。

9. 相信真愛，也深知不該期待。

10. 你不再需要另一個他，才能完整自己。

「長大後的務實」不該扼殺青春裡的浪漫。終有一天，你能找到愛裡的平衡， 發現最幸福的事， 是在理性規劃的日子裡，當一個情感氾濫的傻子。

▲《好好生活 慢慢相遇：30歲，想把溫柔留給自己》 。（圖／三采提供）

★書名：好好生活 慢慢相遇：30歲，想把溫柔留給自己

★作者：黃山料

★出版社：三采文化股份有限公司

★出版日期：2021年5月28日

★建議售價：新台幣380元