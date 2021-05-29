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別再嫌棄豹紋！孫藝珍、李多熙、Jisoo都直接穿整身　霸氣女神光立現

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記者王則絲／台北報導

所謂的時尚潮流就是風水輪流轉，曾經我們認為老氣、阿嬤在穿的「豹紋」，已經躍升時髦的代名詞了。近期眾多女星也都現身示範，像是韓女星孫藝珍便穿上了Oversized的豹紋夾克，李多熙日前出席活動也以豹紋連身裙亮相，Jisoo則是在DIOR的形象大片中展示整身的豹紋穿搭。

▲豹紋。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝珍穿著VALENTINO豹紋外套。（圖／翻攝自IG@yejinhand）

作為VALENTINO的代言人，孫藝珍近日上傳一組美照，穿上VALENTINO早秋的豹紋女裝夾克，手拎新款VALENTINO GARAVANI ROCKSTUD ALCOVE手袋帶貨，Oversized設計很有份量感，瞬間營造強大氣場，只見女神梳起乾淨利落的髮型，用霸氣紅唇映襯豹紋服裝。

▲豹紋。（圖／翻攝自IG）

▲李多熙身穿豹紋短洋裝出席活動。（圖／翻攝自IG@allsaintskorea）

有「長腿姐姐」稱號的李多熙，日前出席ALLSAINTS活動時，亦選穿了豹紋連身洋裝登場，短裙搭配腰封凸顯一雙傲人長腿，腳踩中性的軍靴中和女人味，展現酷辣風格。

▲豹紋。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo於DIOR形象畫報中演繹整身的豹紋裝。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__）

Jisoo於DIOR秋季形象中變換多種造型演繹新裝，她罕見嘗試了「眉上瀏海」，搭配整身的豹紋外套＋傘裙，記憶點十足，與平常甜美的形象判若兩人，更透過全框眼線帶出截然不同的魅力。

或許還很多人不敢輕易嘗試，但可以確定的是「豹紋」已經重拾時尚的地位，眾女神們都在穿，除了最經典的真實豹紋顏色，時下也有許多變色版的設計，像是粉色的豹紋同樣受到女星們喜愛。

▲豹紋。（圖／翻攝自IG）

▲豹紋 。（圖／翻攝自IG ）

▲Jisoo、Jennie也有嘗試過粉色豹紋單品。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__、@jennierubyjane）

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關鍵字：

豹紋, 孫藝珍, 李多熙, Jisoo, 穿搭

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