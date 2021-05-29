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泰網紅神還原BLACKPINK舞台裝！頭上戴「瀝水網」秒變性感Lisa

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@lowcostcosplayth、@lalalalisa_m

韓國女團BLACKPINK成員Lisa近日登上競演節目《Kingdom》的舞台，以閃亮亮銀色髮飾、鏤空洞洞衣幫師兄iKON助陣，宛如埃及豔后般的造型讓人驚嘆！這套華麗又有氣勢的服裝馬上被泰國Cosplay神人Lowcostcosplayth模仿，用讓人笑噴的小物做出同款造型。

▲泰國低成本codplay Lisa。（圖／翻攝自IG@lowcostcosplayth）

Lisa埃及豔后舞台裝的重點就在於頭上的的銀色髮飾，而泰國Cosplay神人Lowcostcosplayth就發揮創意，把煮麵常用到的「瀝水網」往頭上戴，再搭配同款黑色平瀏海短髮、點上眼角的痣，馬上神還原，雖然搞笑但不得不承認真的很像。

▲泰國低成本codplay Lisa。（圖／翻攝自IG@lowcostcosplayth）

Lowcostcosplayth先前也曾多次重現Lisa的造型，像是把蘋果果皮削出Lisa的髮型，拿來擋在頭上，就能做出相似度超高的綠色、紅色頭髮。

或是用Pocky巧克力棒配草莓棒，組合出咖啡加粉紅的漸層髮色，還有直接在身上畫出Lisa側臉，穿好服裝就有Lisa靠在他胸膛。

除了模仿Lisa，其他BLACKPINK成員也不能放過，Lowcostcosplayth就用一朵普通紅玫瑰，重現出Jennie令人印象深刻的玫瑰裝，再綁上同款可愛髮型，實在太搞笑。Rose唯美浪漫的粉紅洋裝，則被他用粉紅色餐巾紙還原，更用尼龍繩做出仙氣髮色。


 

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關鍵字：

泰國, cosplay, lisa, blackpink

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