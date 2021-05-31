包．開箱／FENDI夏季爆款「扭曲F字包」　消暑繽紛色根本欠買

▲FENDI 2021夏季Vertigo系列包款。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

本土疫情升溫，雖然無法好好出門購物一番，不過看點繽紛的夏季包款是療癒不過的享受，FENDI Vertigo系列就與紐約視覺藝術家 Sarah Coleman再度合作設計，以1970年代的迷幻濾鏡，對經典的 FF 主題圖案加以扭曲，一躍而上各種包款，由《ET FASHION》包開箱搶先帶你線上看包！

▲FENDI Vertigo系列以鮮豔黃色和淺藍色為主色調，女星吉克雋逸演繹。（圖／品牌提供）

FENDI Vertigo系列以鮮豔黃色和淺藍色為主色調，繽紛效果仿佛為夏季而生，視覺藝術家Sarah Coleman 擅長對素材改造注入生命力，此次再度合作就以FF 主題圖案加以扭曲，變形效果創造迷幻氛圍。配件單品也不例外，像是品牌招牌的Peekaboo 包使用了噴墨技術將黃色的 FF Vertigo 圖案印製之上，採用礦物鞣革材質使其觸感升級。

▲FENDI Vertigo系列 造型Peekaboo 。（圖／記者鮑璿安攝）

而最大亮點就是扭曲的FF圖案，辨識度更為提升，搭配上窄下寬的包型輪廓展開，開袋後的隔層完美區分空間，加上中央的圓弧手柄以及金色旋鈕開袋，輕鬆固定手袋，加上可拆肩帶輔助，更具奢華魅力。

▲Baguette 復刻新款1997 包款。（圖／品牌提供）

▲Mini Sunshine Shopper。（圖／品牌提供）

另也針對Baguette 復刻新款1997 包款，有著纖細側面及可翻轉的可調式手把，能夠挾在腋下使用，重塑了此一傳奇包款的經典精神。也有編織造型的縮小版 Mini Sunshine Shopper，通過適合夏季的竹編元素，加上黑色線條感勾勒輪廓，最後點綴品牌Logo於中央，成為夏季最討喜包款之一。

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