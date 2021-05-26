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帝舵表拿下大師天文台精密時計認證　價格太誘人了

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▲▼ Tudor,Omega 。（圖／公關照）

▲帝舵表Black Bay Ceramic碧灣陶瓷型腕錶獲大師天文台精密時計認證，150,500元。（圖／帝舵表提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

一直被視為勞力士（Rolex）「小老弟」的帝舵表（Tudor），闖出新高度，發表啞黑色陶瓷錶殼的Black Bay Ceramic（碧灣陶瓷型）腕錶，驚人的是獲得瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證（Master Chronometer certification），代表高精準度與高抗磁特性，且價格極具競爭力，150,500元便能入手。

▲▼ Tudor,Omega 。（圖／公關照）

▲帝舵表Black Bay Ceramic獲瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證符合抗磁能力。


由瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）推行的大師天文台精密時計認證，腕錶需符合瑞士製與通過瑞士官方天文台（COSC）認證兩項要件，並通過一連串嚴苛測試，包括每日平均走時誤差不得超過5秒（0 +5），且抗磁力要達到15,000高斯，而防水性與動力儲存均需符合國際標準化組織ISO 22810:2010 標準，歐米茄（OMEGA）過去幾年不斷強調旗下錶款獲得此專業認證，今年新款潛水300米系列同軸擒縱43.5毫米大師天文台黑黑腕錶，也在此列。

▲▼ Tudor,Omega 。（圖／公關照）

▲歐米茄潛水300米系列同軸擒縱43.5毫米大師天文台黑黑腕錶，283,000元。（圖／歐米茄提供）

今日帝舵表也挑戰成功，由搭載MT5602-1U型原廠機芯的Black Bay Ceramic腕錶奪得大師天文台精密時計認證，被視為品牌未來的明星錶款，不僅內在精實，酷味十足的外表也吸睛，錶殼與字圈均為黑陶瓷，透明錶背顯露的機芯也經過噴砂處理呈現黑色調。

▲▼ Tudor,Omega 。（圖／公關照）▲▼ Tudor,Omega 。（圖／公關照）

▲帝舵表Black Bay Ceramic腕錶採用原廠機芯MT5602-1U型，機芯夾板與自動盤都經過噴砂處理。

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►價格極具競爭力的潛水錶出列　Hamilton帥錶配抗磁機芯加分

關鍵字：

Tudor, 帝舵表, OMEGA, 歐米茄

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