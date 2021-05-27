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粉粉的！SupremexTNF 2021春夏系列開賣　石洗刷舊衛衣想要包色

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潮人們每季都在期待的 Supreme x The North Face 定番聯乘系列稍早正式釋出 2021 春夏，本季以 The North Face 高端的 Summit Series 產品為出發，再度將機能與街頭的完美揉合，品項包括軟殼外套、教練外套及特殊印染的衛衣及棉褲等。此次特別推出了重點粉紅色單品，呈現出春夏的粉嫩感，給予以往不同的清新風格。

專為極端氣候所設計的 Summit Series 系列有著絕對的防水、防風及透氣效果，而短袖、衛衣及皆特殊顏料印染處理，面料顏色呈現出自然的石洗刷舊感，可以說是誠意滿滿的一次聯乘。據悉，本次 Supreme x The North Face 2021 春夏聯乘系列將於 5 月 27 日於全球 Supreme 線上及實體店鋪開賣，日本則是 5 月 29 日，有興趣的朋友務必切記！

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※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

COOL-STYLE, supreme, The North Face

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