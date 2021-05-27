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花16.5元就能除濕！克潮靈特價趕快囤　衣櫃、鞋櫃都乾爽

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文／C編

夏季台灣天氣雖然炎熱，但因為屬於海島型氣候，潮濕度也很高，許多居家小角落一不注意就會發霉，「Her和她」就推出「克潮靈除濕超值組品牌日」，除濕袋、除濕盒、除濕劑、除濕桶、除濕包、補充包等多種可以選，最低一包下殺16.5元，非常方便實用。

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▲克潮靈,除濕,Her和她,。（圖／pexels）

▲克潮靈除濕超值組品牌日，最低一包下殺16.5元，點我購買。

台灣天氣潮濕，然而濕氣過度重，很容易引發塵蟎、黴菌的滋生，讓人感覺到不舒服，甚至影響健康，因此乾燥的環境非常重要，除了使用除濕機維持居家生活的舒適度，有些地方像是浴室、衣櫃、櫥櫃、鞋櫃等等位置，就可以利用一些小道具來除濕。

▲克潮靈,除濕,Her和她,。（圖／pexels）

▲衣服收納的地方也很容易濕氣重。（圖／pexels）

像是浴室的地方空間寬大，常常也是黴菌滋生的範圍之一，這時可以使用大容量的除濕桶，放在浴室裡面的高處，幫忙達到吸濕的效果，重點是還有玫瑰（原價900元）跟英國梨與小蒼蘭（原價1140元）兩種香味可以挑選，12入、特價649元。

▲克潮靈,除濕,Her和她,。（圖／pexels）

▲浴室更不用說，絕對是潮濕第一名。（圖／pexels）

除了浴室，再來容易發霉的地方就是衣櫃，最討厭的是還有可能導致衣服也跟著發霉，相當麻煩，因此，推薦可以使用吊掛式除濕袋放在衣櫃裡面，總共有去霉味、無香、晨露香氛、檜木香、活性炭等款式可以選擇，24入，原價1068元、特價705元。

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▲克潮靈,除濕,Her和她,。（圖／pexels）

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另外，鞋子容易吸收腳氣，一回家就把鞋子脫在鞋櫃裡面，沒有徹底晾乾，鞋櫃容易被忽略，成為潮濕、生霉的溫床，建議可以挑選鞋內專用消臭除濕包，放在鞋子裡面除臭、吸乾，48入，原價1188元、特價859元。

關鍵字：

克潮靈, 除濕, Her和她, Her

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