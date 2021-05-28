韓吃播主狂減48公斤！肥肚、游泳圈消失判若兩人　超猛剷肉招式公開

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@soobin1119

韓國YouTube知名吃播主Yang Soo Bin大啖美食的影片圈粉療癒，除了吃美食，他的減肥經歷更引起熱議，從他IG分享的照片中可以看到，原本肥胖、有多層游泳圈的身材，現在已經變得平坦有線條，穿上同一條連身裙的對比照更是判若兩人，原來從他開始至今已經狂瘦48公斤。

Yang Soo Bin因為患有小胖威利症，所以一直為體重和身材苦惱，中間曾嘗試過多種瘦身法，但都難以持續。直到健康出狀況後，才終於下定決心，從兩年前131公斤開始，到現在已經瘦下48公斤，變成83公斤，減下的數字超級驚人，而過程中有幾個很棒的招數值得學習。

#勇敢公開對比照

Yang Soo Bin很敢於在IG上分享減肥前後的對比照，一方面紀錄減重以來的心路歷程，也能激勵自己更努力，看他從一開始鬆垮肥胖的身材，到現在變得勻稱緊實，真的超級勵志。

#持續的運動

減重不能少的就是持續的運動，Yang Soo Bin就是靠大量的重訓燃燒脂肪、減下體重，並加強鍛鍊某些身體部位，讓他變得結實，有健美肌肉線條。

#不戒斷澱粉

飲食方面也要注重，比起靠餓肚子或完全不吃澱粉的方式來減重，Yang Soo Bin以「碳水化合物30％、蛋白質50％、脂肪20％」的比例攝取食物，均衡健康的吃法更容易落實，也比較不會復胖。

#減少聚餐

還有一個小撇步就是要勇於對聚餐說不，因為去餐廳就難以掌控要吃的食物，一群人聚在一起更容易吃到失控，讓先前的努力白費，但Yang Soo Bin一個月可能還是會出席一次飯局，或是設立一週一天「Cheat day」，吃一些想要的食物。

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