史上最小拍立得誕生！連底片都超迷你有夠Ｑ　女孩也能一手掌握

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當科技越先進，復古的事物反而更令人著迷，像是許多民眾就特別喜歡拍立得相機，無法預覽、無法後製編輯、即拍即印，透過觀景窗決定一切的驚喜感往往能讓回憶更深刻。經典的拍立得品牌Polaroid近期推出了有史以來最小的拍立得「Polaroid Go」，迷你可愛的外型立刻引起話題。

▲Polaroid近期推出了號稱有史以來最小的拍立得「Polaroid Go」。（圖／翻攝自IG@polaroid）



Polaroid的拍立得一直以來都是收藏家、攝影愛好者們的口袋名單，包括復古外型的「Polaroid 600」，經常與各領域的品牌推出聯名造型，像是近期就有與FENDI、TEVA的聯名款；外型圓潤的「Polaroid Now」則是相當受到年輕人們的喜愛。

▲復古外型的「Polaroid 600」與圓潤可愛的「Polaroid Now」都很受歡迎。（圖／翻攝自IG@polaroid）



這回新推出的「Polaroid Go」正是由「Polaroid Now」等比例縮小而來，為Polaroid相機中最小的型號，堪稱史上最小，10.4 X 8.4 X 6.1公分的尺寸，大約就是女孩們的手掌大小。

▲「Polaroid Go」由「Polaroid Now」等比例縮小而來。（圖／翻攝自Polaroid官網）



不過別看它小小的、可愛可愛的，功能依然非常齊全，除了攜帶上更為方便之外，也有搭載多重曝光、定時器、自拍鏡、閃光燈等功能。值得一提的是，「Polaroid Go」搭配使用的底片也是縮小版的，比起正常版本Size更為可愛！

▲「Polaroid Go」體積雖小，功能卻很齊全，搭配的底片的縮小成超Ｑ尺寸。（圖／翻攝自Polaroid官網）