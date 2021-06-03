擺脫宅在家疲憊肌！網友狂推屈臣氏熱銷NO.1「OLAY光感小白瓶」素顏也透亮無暇

▲宅在家也要讓素顏肌也隨時透亮。（圖／翻攝自pakutaso）

消費中心／綜合報導

最近宅在家的時間變多了，網路上一片哀嚎，忙工作、忙視訊會議、照顧小孩、趕貓趕狗，不只睡衣穿一整天，沒上妝的膚況看起來格外疲憊，簡直跟上班的時候判若兩人，心情好鬱卒。Dcard上網友們狂推一款保養神器，趁著宅在家的時候密集美白保養，讓肌膚白裡透光，不再疲憊暗沉，素顏開視訊都美到發光！

其實最近很多女生常常素顏少上妝、少出門曬太陽，對肌膚而言就像是難得的「黃金連假」，可以趁機好好休息、透透氣，尤其適合密集美白，改善日積月累的斑點暗沉，等到疫情過後，就能以嶄新透亮的肌膚迎接未來了。

Dcard網友狂推「OLAY 小白瓶系列持續使用皮膚真的變透亮」，「OLAY小白瓶推推～我的心頭好！戴口罩不化妝都用這個，膚色看起來也不會暗沉」，美妝公社上也有網友分享「才用幾天就很有感」、「很多人買用淡斑很有效」。專櫃級美白神瓶「OLAY光感小白瓶」，擁有專櫃級成分、卻只要開架式的價格，僅專櫃價1/5，超高CP值讓「OLAY光感小白瓶」榮登屈臣氏熱銷No.1！肌膚不管再疲累，都像有光透出來，顏值滿分！

▲網友狂推專櫃級美白聖品「OLAY光感小白瓶」。（圖／資料照，下同）



市面上美白精華選擇多，先看評價準沒錯！OLAY光感小白瓶不僅擁有超高討論度，還連續多年榮登開架銷售No.1美白精華，知名開架式彩妝保養通路屈臣氏就是經典指標，許多網友在入手保養品時都會直接挑選屈臣氏熱銷品項，減少「踩雷」風險，「OLAY光感小白瓶」去年更榮獲美麗佳人百大賞美白精華No.1的殊榮，成為許多美妝保養老手的必BUY商品。

▲OLAY光感小白瓶Keith Haring聯名款，可愛的插畫線條讓人忍不住想收藏。

「OLAY光感小白瓶」含有專櫃級成分，在美妝保養界名號響亮，高純度99.7%B3煙醯胺，並運用日本珍珠光學科技，質地清爽好吸收，網路上口碑爆棚向來好評不斷，用過的網友們紛紛表示有感，Sepiwhite亮白因子更能感受肌膚到全臉提亮好幾階、彷彿自帶鑽石光，上妝時省了打亮的步驟，就算素顏也不怕膚色黯淡。網友表示每天睡前用光感小白瓶按摩肌膚，隔天早上起來，肌膚透出的透亮光感讓人超滿意；早上上妝前先擦上小白瓶，不只讓肌膚保濕度提升，底妝也會更服貼，輕盈乳狀質地，減低肌膚黏膩感、更帶有舒適水感，夏天也不會黏膩不適。

▲「OLAY光感小白瓶」屈臣氏網路商店Keith Haring聯名款，限時免運、最快3小時到貨。

天天宅在家也別鬆懈，想要擁有透亮的水光肌就趁這時候養出來！屈臣氏線上通路只要動動手指就能一鍵送到家，順便一次備齊日常生活用品，不用出門、輕輕鬆鬆就耀眼動人。「OLAY光感小白瓶」除了一般版之外，屈臣氏網路商店還有Keith Haring聯名款，可愛的插畫線條讓人忍不住想收藏，更想天天拿出來用，有水亮肌膚還有好心情。屈臣氏網路購物限時免運、最快3小時到貨，現在就手刀下單，馬上水亮起來。

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