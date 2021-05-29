WFH桌上必備保濕噴霧　避免肌膚吹冷氣太乾又脫皮

記者李薇／綜合報導

WFH是否已經讓你悶壞了呢？那麼就來點療癒的噴霧，幫助肌膚舒緩乾燥，同時透過清新的香味，找回對工作的熱情吧！《ET FASHION》就盤點幾款厲害的噴霧系列，不但可以幫助肌膚降溫，還可以讓肌膚保濕潤澤。

1.雅漾 舒護活泉水

法國熱賣冠軍的雅漾舒護活泉水，噴出來的水溫就像是涼感的水一樣，完美的鈣鎂比例可以幫助肌膚舒緩乾癢不適，不管是肌膚泛紅還是曬後都可以立刻使用降溫，連在家辦公也可以輕鬆噴灑有助於潤澤保濕。

2.L’OCCITANE 光萃肌活精華水

超美的漸層光萃肌活精華水，蘊含天然益生元、千日菊精萃及科西嘉島蠟菊精華油，市場首創三相精華配方產品，加入粉紅水泡泡複方精華，輕盈不黏膩，可保活性成分鮮度，搭配22%精華油：78%精華水完美比例，可以迅速滲透進肌膚底層。

3.Sukin 保濕噴霧 經典香氛

好萊塢女星艾瑪華森(Emma Watson)愛用推薦，天然保濕、降溫、舒緩一瓶搞定！年銷量達40萬瓶的明星產品，Sukin天然香氛臉部保濕噴霧，為一款多效的保濕護膚產品，配方高達98.8%天然植物萃取，集保濕、降溫、舒緩三種功效於一身，能立即舒緩、淨化和呵護肌膚。

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