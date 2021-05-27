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WFH早上容易沒精神？營養師曝「完美早餐公式」照著吃不昏睡

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 ▲▼WFH沒精神？營養師曝完美早餐公式。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師指出早餐很重要，吃對就能讓你有精神不昏睡。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

台灣疫情持續延燒，不僅各級學校停課，許多公司也都改為WFH（Work From Home），不少人需要在家辦公或上課，但你是不是也常早上就感到沒精神或吃完早餐就昏昏欲睡，使得工作進度落後？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就特別分享了一個「完美早餐公式」，照著吃就能讓你整個早上都有精神，擺脫「愛睏神」。

▲▼WFH沒精神？營養師曝完美早餐公式。（圖／翻攝unsplash、pexels）

蕭瑋霖指出早餐是每天的第一餐，如果吃得不好或吃錯，很容易造成飢餓感的惡性循環，讓你越吃越餓，精神也不好，而完美的早餐應該包含碳水化合物＋蛋白質＋膳食纖維，其中碳水化合物是能量提供的主要來源；蛋白質可以幫助肌肉生長、穩定血糖，且與色胺酸等讓心情愉悅的氨基酸有關；而膳食纖維則可以增加飽足感，也能穩定血糖，幫助腸道蠕動。

因此，早餐的選擇搭配上，建議要盡量滿足這3種營養素條件，他也進一步列舉了3種早餐組合範例，沒有頭緒的人可以先參考照著吃。

▲▼WFH沒精神？營養師曝完美早餐公式。（圖／翻攝unsplash、pexels）

1.地瓜＋無糖豆漿

地瓜是全穀雜糧類食物，除了含有碳水化合物，能提供熱量之外，還富含膳食纖維，吃一個就能有飽足感，再搭配上豆漿的蛋白質，份量剛剛好。

2.御飯糰＋蘋果＋蛋

御飯糰除了白飯外，通常都有包肉，等於是碳水化合物＋蛋白質的組合，能提供能量來源，但因御飯糰所含的蛋白質可能不夠，建議再加雞蛋增加蛋白質攝取，而蘋果則提供了水溶性膳食纖維的果膠，對腸道健康很好，這樣搭配不僅能穩定血糖，又有滿滿的飽足感。

3.優格＋堅果＋香蕉

乳製品的優格可增加鈣質攝取，且含有益生菌，能幫助腸道養好菌，維持腸道健康，搭配上好吃又營養的堅果以增加優質油脂，而香蕉又能提供很好的飽足感，這個組合非常適合不想吃太多澱粉的人。

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關鍵字：

防疫, 抗疫, 新冠肺炎, COVID-19, 疫情, 早餐, 公式, 秘訣, 飲食, 營養師, 昏睡, 沒精神

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