366天「生日香氛蠟燭」找到專屬味道！還能看出你的人格特質

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@birthdatecandles、birthdate.co、fashion-press.net

香氛蠟燭味道太多種，總是挑到選擇障礙發作嗎？美國Birthdate Candles就有一系列「生日香氛蠟燭」，能找到你的命定香味。他們結合占星學、命理學、塔羅牌，製作出適合那天出生的人的味道，一年366天各有專屬款，還搭配人格特質分析，讓人直呼太準了。

美國Birthdate Candles的「生日香氛蠟燭」以天然大豆和椰子蠟混合製作，再加入特別調配的香氛精油，做成有著獨一無二味道的香氛蠟燭，配合一年366天，推出366種不同款式。他們主要以星星、命理為靈感，先依十二星座區分，再根據不同日子，調製出專屬香味，每個人都能依生日找到適合的味道。

蠟燭上有星座、幸運數字和守護星，以及塔羅牌的分析，還寫出對於人格特質的描述，讓你看清自己性格上的優勢和弱點，也給出對於人際關係的建議。比如說2月14日出生的人帶有自信與進取心，適合用薰衣草、鼠尾草等香調帶來心靈的平靜，10月31日出生則複雜又富有想像力，適合木質加花香的多層味道。

喜歡有趣的香氛小物，日本知名玩具公司Medicom Toy的熊公仔Be@rbrick也變成香氛裝飾品，整系列有多種甜點、水果香氣，每一款都做成立體白色小熊形狀，但依照味道不同會有不同顏色的熊耳朵，有粉紅、淺紫、淡黃等粉嫩、柔和的顏色，看了讓人少女心噴發。

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