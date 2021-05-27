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優雅「蕾絲指彩」搭配小洋裝仙氣十足　馬卡龍彩色風甜美感滿點

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文／Cheryl

雖然現在不適宜到外面做指甲，但還是可以上網搜搜有沒有好看的指甲彩繪，以供後續可以做參考，最近日本就流行絕美的蕾絲指甲彩繪，立體的浮雕讓人覺得充滿夏天的氛圍，搭配小洋裝一定仙氣爆表。

 ▲指甲,指彩,指甲彩繪,。（圖／IG）

▲優雅感十足的蕾絲款。（圖／nail_room_y IG、___.dannail IG）

日本最近夏天就流行起「蕾絲風格」的指甲彩繪，運用白色的指甲彩膠，層層堆疊出立體的白色蕾絲彩繪，中間穿插透明的膠水，看起來就像是真實版的蕾絲印在手上，非常好看又時尚，讓人忍不住想要做一個，展現出雙手的仙氣。

▲指甲,指彩,指甲彩繪,。（圖／IG） 

▲超甜美的馬卡龍色。（圖／natsuko_kawase IG）

當然可愛的糖果色系也是不能少，像是擁有繽紛色彩的蝴蝶結加上可口馬卡龍看起來也是非常少女心，稍微降低飽和度加上一點牛奶質感的彩膠，即使是多個顏色混合搭配，看起來也不會很衝突，可以帶出繽紛的女孩風。

 ▲指甲,指彩,指甲彩繪,。（圖／IG）

▲比較成熟感的大理石風格。（圖／pregelofficial IG）

另外，像是比較成熟一點的大人系石頭彩繪的風格也是持續熱燒中，帶有大理石、貓眼石紋路的風格，展現出知性的女人味，適合長甲的女孩來做，整體造型不管是搭配牛仔褲或是小洋裝都很百搭又成熟。

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關鍵字：

指甲彩繪, 指甲, 光療

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