少時俞利撞衫小7歲Rosé！逆齡少女感不敵Rosé「可愛小動作」

記者王則絲／台北報導

少女時代成員俞利近日於IG上一連洗版貼出多張穿搭美照，狂曬招牌美腿，其中一套俞利穿上SAINT LAURENT的滿版白色小雛菊連身裙擺拍，青春少女感十足；而同件裙裝被發現韓女團BLACKPINK成員Rosé早在兩個月前就已穿上身，身邊多了愛犬Hank的加入，讓整個畫面可愛度激升！

▲俞利穿著SAINT LAURENT小雛菊洋裝擺拍。（圖／翻攝自IG@yulyulk）



近期俞利攜手丁一宇出演新劇《打包袱——盜取命運》首次挑戰古裝造型，意外的相當適合且粉絲們都很捧場，收視有逐漸上漲的趨勢，人氣持續攀升當中，即使劇中多數穿著遮蓋身形的韓服，俞利依然保持著超纖細的體態。

▲俞利運用黃色配件單品搭配造型，是增添夏日氣息的小巧思。（圖／翻攝自IG@yulyulk）



今年31歲的俞利狀態一直保持得很好，也很受到品牌們的青睞，近日她一口氣上傳了多套穿搭造型，其中一套俞利穿著SAINT LAURENT的小雛菊連身裙，搭配黃色系的配件，包括TOM FORD手袋、鵝黃色尖頭鞋和果凍感的黃色鏡框墨鏡，整體造型超有夏天的活力氛圍，洋裝上的白色領片也加分不少，逆齡少女感十足。

▲同款洋裝Rosé早在兩個月前穿過。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）



不過要拼青春少女感的話，當然還是不敵只有24歲的少女Rosé，同款洋裝其實Rosé早在兩個月前就曾穿上，Rosé與俞利兩個人的身高相仿，約167、168公分，兩人的驚人比例的纖細長腿不相上下，不過Rosé除了以厚底布鞋取代高跟鞋，身邊還多了愛犬Hank陪伴一起擺拍，這個和寵物同框的「小動作」瞬間讓畫面感可愛度更激升。

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