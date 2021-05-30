Ryan出超實用筋膜槍！按壓的地方是獅掌　實在有夠可愛

記者李薇／綜合報導

筋膜按摩槍是最近很夯的小家電之一，韓國KAKAO FRIENDS也推出全新的按摩槍，不但擁有超可愛的小獅子Ryan、貓咪Choonsik、桃子APEACH 3種款式可以挑選，按摩強度更是達到6,600RPM的超強震動，可以舒緩任何肌肉的緊繃狀態。

▲KAKAO FRIENDS超可愛的筋膜按摩槍。（圖／KAKAO FRIENDS IG）



最新推出的這款筋膜按摩槍，不只是配色按照小獅子Ryan淺藍色、貓咪Choonsik米色、桃子APEACH粉紅色的顏色來搭配，連按摩頭都是有來由的，一個是桃子、還有獅子手掌、貓咪肉蹼，光是造型就超級可愛。

▲還可以按照需求更換槍頭。（圖／KAKAO FRIENDS IG）



不只是韓國推出可愛的單品，日本最近PAUL & JOE也推出全新的梳子，柔軟的氣墊頭不但可以按摩舒緩頭皮不適，充電的設計可以有效的預防頭髮靜電的效果，只需要鹼性電池就可以輕鬆梳理髮絲，可以隨身攜帶非常方便。

PAUL & JOE這把梳子不只是擁有防靜電的功能而已，包裝更是超級可愛，有經典的菊花設計還有一款則是貓咪的頭圖案，搭配上粉紅色的基底真的超級粉嫩，絕對是貓奴們的最愛，還可以刺激頭皮穴位，不買不行！

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