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神秘英國珠寶牌來台獻50億珍寶　聯手Anna Hu造獨一無二大作

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▲▼ Anna Hu,Harr Winston 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Moussaieff by Anna Hu 霜雪蝴蝶戒指以一顆8.22克拉的DIF Type IIa完美無瑕馬眼形切工鑽石為主石。（圖／品牌提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

作風低調神祕的英國高級珠寶品牌Moussaieff（慕莎依芙），目前由高齡91歲的「鑽石女王」Alisa Moussaieff掌舵，2017年她於巴黎古董雙年展認識台灣珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu），雙方一拍即合，決定於六月底在Anna的故鄉台灣舉辦亞洲聯合珠寶藝術首展，當中包括由Anna操刀設計的Moussaieff by Anna Hu系列，總值超過50億元。

▲▼ Anna Hu,Harr Winston 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲珠寶品牌Moussaieff創始人暨主席Alisa Moussaieff收藏無數珍寶。

▲▼ Anna Hu,Harr Winston 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Anna Hu與Moussaieff聯手催生出Moussaieff by Anna Hu頂級珠寶系列
 

Moussaieff是古老猶太裔家族品牌，收藏許多珍罕寶石，每回在國際拍賣會亮相的各色彩鑽，總是領銜拍品並締造天價成交紀錄。此次向Anna Hu打開驚人珠寶盒，讓她能盡情發揮創作Moussaieff by Anna Hu系列，首波曝光的作品霜雪蝴蝶戒指，主石為8.22克拉DIF、Type IIa馬眼形切工鑽石，令人驚喜的是可靈活轉換出6種佩戴方式；Anna同時為此聯名系列打造印象百合花胸針，運用鈦金屬勾勒出花瓣生動曲線，簇擁著55.75克拉心形切工白鑽，風格大器。

▲▼ Anna Hu,Harr Winston 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Moussaieff by Anna Hu印象百合花胸針，主石是55.75克拉珍稀心形白鑽。

▲▼ Anna Hu,Harr Winston 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Moussaieff 高級白鑽粉鑽手鍊鑲嵌130克拉DIF，Type IIa無瑕馬眼形切工、梨形切工、圓形明亮式切工白鑽，並搭配粉鑽。

▲▼ Anna Hu,Harr Winston 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Moussaieff 藍鑽戒指以3.97克拉祖母綠形切工艷彩藍鑽為主石，搭配共計2.93克拉粉鑽。

極為重視此次在台舉辦的珠寶展，Moussaieff重量級作品盡出，包括一款鑲嵌130克拉DIF無瑕的白鑽、搭配粉鑽的手鐲，以及一顆3.97克拉祖母綠切工艷彩藍鑽、四方圍繞長方梯形切工的2.93克拉粉鑽。美國珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）則有「鑽石之王」美稱，近日曝光鑲嵌圓形明亮式、水滴型與馬眼型切工鑽石的冠冕，是難得的公主風設計。

▲▼ Anna Hu,Harr Winston 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲海瑞溫斯頓鑽石冠冕，9,480,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）

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關鍵字：

Moussaieff, 慕莎依芙, Anna Hu, 胡茵菲

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