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睡不好、注意力無法集中？來點「白噪音」什麼都好辦

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現代人生活壓力大，每天要接觸的訊息非常多非常爆炸，常常導致思緒無法沉靜下來專注，或是該睡眠時腦袋卻還在不停的轉動，以至於都睡不好，但其實這些困擾都能靠「白噪音」來達到緩解，到底白噪音為什麼有這些神奇的效用呢？就讓我們一起來了解看看吧！

▲（圖／LOOKin編輯）

▲雨聲也很助眠。（圖／翻攝自elycefeliz

白噪音是指在可以測得的頻率範圍以內，保持一致的聲音，例如：重複的海浪聲、雨聲、電風扇轉動聲、冷氣機運轉聲…等等，而就是這種一致性，讓白噪音會製造出遮蔽效果，使人忽略周遭嘈雜的環境，也屏蔽掉了很多細小的突發聲音。而現在人常有的失眠與注意力無法集中都能靠「白噪音」來解決。

▲（圖／LOOKin編輯）

▲常有的失眠與注意力無法集中都能靠「白噪音」來解決（圖／翻攝自pinterest）

【白噪音－助眠】

妳有沒有發現有時候房間太安靜反而會更難睡著，而平穩、無聊的白噪音就會讓大腦不會察覺到環境聲音有變化，因此比較好入眠；白噪音也能掩蓋突發的聲音，讓妳感覺不到外面的風吹草動，因為當人類在睡眠時，大腦還是持續在接收聲音，所以只要有一點點的聲響，大腦就會產生警覺性而睡不著或睡不好。

▲（圖／LOOKin編輯）

▲平穩的白噪音比較好入眠。（圖／翻攝自pinterest）

【白噪音－集中注意力】

回想一下讀書的時候是不是圖書館比教室更容易專心，就是因為在教室裡常會有走廊的腳步聲跟聊天聲這類不規律的聲音干擾，但在圖書館裡會控管音量，周遭的噪音會降低，而且圖書館內也有白噪音，如：電扇聲、冷氣運作聲，可以隔絕掉一些聲響，幫助妳更加專注。

推薦三個超好操作的白噪音App，藉由這些小工具讓妳達到更具效率的生活！

【白噪聲3D】

▲（圖／LOOKin編輯）

APP STORE載點：請點這裡！

白噪聲3D的操作非常簡單，完全可以依照自己喜好混音混出自己最能放鬆的聲音，而且不限制音軌的數量，也能隨意調整音軌的聲量。也有簡單的定時功能方便妳做時間的運用。最特別的部分是可以錄音，可以把自己製造的聲音錄進去，這功能是其他APP沒有的喔！

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 【潮汐】

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潮汐分為四大模式：專注、睡眠、放鬆及呼吸，讓妳能在不同的情境中選擇適合的模式。其中比較特別的是「專注」裡還有能提高工作效率的「番茄工作法」的選項，讓妳輕鬆透過APP來調整適當的專注時間與休息時間。而且使用數據都會記錄在後台中，可以透過這些數據庫來了解自己的問題點在哪邊，找出解決的方法。

▲（圖／LOOKin編輯）

 【小睡眠】

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在小睡眠中最多可以自己選三種白噪音進行混搭，也能自行混音，創造出適合自己的白噪音。比較特別的是「真人哄睡」與「睡眠小電台」，是由不同助眠師親自講故事，搭配輕柔音樂來引導妳進入夢鄉。如果是午休時想使用白噪音，很推薦小睡眠，因為有特別開設「小憩」與「午休」的選項，裡頭也有很多不同的預設場景可以快速挑選。但缺點是APP裡面會有簡體字，但是多看就會懂了！

▲（圖／LOOKin編輯）

延伸閱讀：

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 白噪音, 睡眠

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