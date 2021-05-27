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中醫傳授不發胖「防疫飲食2原則」，小心辛香料藏陷阱！

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▲▼ 中醫傳授不發胖「防疫飲食2原則」 。（圖／Pixabay）

▲善選利尿消腫食物，高纖維即使多吃也不怕胖。（圖／Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

近日疫情嚴峻，除了全台停課延長至6/14，更多民眾也開始居家辦公，長時間窩在家中，一不小心就會飲食過量，中醫師林英任表示:「居家防疫時間抓不準，建議要健康飲食，避免增加太多體重。居家防疫飲食有兩個大方向，透過食材的選擇，也能減少熱量的攝取、加快新陳代謝。」


▲▼ 中醫傳授不發胖「防疫飲食2原則」 。（圖／Pixabay）

低熱量高纖維飲食

時序入夏，天氣炎熱，夏季飲食調養可以多攝取低脂肪低糖分的食材，如蓮子、冬瓜、紅豆、苦瓜等食材。林醫師說明:「蓮子是一種平性食物，可以清熱、降火、利尿、治水腫；冬瓜是夏日中具有清熱解暑作用之代表性蔬菜；紅豆則能去水利濕，對於生理期間的女性更具調理作用；薏仁性微寒，具健脾、補肺，清熱、利水之功效。苦瓜性寒，有清熱解毒，除煩止渴的作用。大番茄性寒，有健胃消食、生津止渴、利尿消暑功效。」

▲▼ 中醫傳授不發胖「防疫飲食2原則」 。（圖／Pixabay）

另外也能多攝取高纖維的火龍果、香蕉，以及富含果膠的桃子及蘋果，不但能提供飽足感，減少食物的攝取，並促進腸胃的蠕動。

▲▼ 中醫傳授不發胖「防疫飲食2原則」 。（圖／Pixabay）

促進新陳代謝飲食

除了選擇健康、低熱量的食物，林醫師建議多攝取水份，可加速身體的化學作用，增加身體新陳代謝率加速脂肪分解，且可增加飽足感降低熱量攝取。也能多飲用綠茶，綠茶中的兒茶素，可以促進脂肪的燃燒、減少脂肪形成；咖啡因則有助於增加身體所需要消耗的熱量與水分。綠茶同時富含抗氧化劑，可以加速新陳代謝，提高脂肪燃燒率。

▲▼ 中醫傳授不發胖「防疫飲食2原則」 。（圖／Pixabay）

林醫師補充說明:「因為居家防疫，新陳代謝較低，也可以多食用辛香料，如薑、辣椒、胡椒粉、咖哩粉，可以提高體溫，也有助於血液暢通，促進循環代謝與脂肪燃燒。林醫師提醒:「辛香料有開胃促進食慾的效果，所以雖然可以促進新陳代謝，但是要注意其他食物尤其是澱粉類製品是否有攝取過量的狀況。」

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關鍵字：

中醫, 防疫, 飲食, 瘦身

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