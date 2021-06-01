4款「貴族泡麵」推薦！一蘭拉麵泡麵200元有找還算平價？

這幾天因為疫情擴大，悄悄地再度掀起了一波囤購糧食的風潮，雖然台灣目前物資無虞，但搶購各大食物賣場的泡麵儼然成為一種全民運動。說巧不巧，日本知名拉麵「一蘭」首度在台販售將店鋪「豚骨拉麵」神還原的泡麵，雖說每碗售價逼近NT$200，忠實拉麵粉絲們並沒有因為價格而退卻，台灣的採購泡麵熱潮更加升溫！要價比現煮湯麵還貴的「貴族泡麵」能貴出什麼名堂？以下4款都是口碑保證！

1.小廚師黃豆豬腳麵，NT$288

由五星餐廳「點水樓」監製，以新鮮食材：嚴選豬前腿與非基因改造黃豆，慢火精燉慢工細熬15小時而成的濃郁精華高湯，二次細火慢熬乳白色湯頭，以豆香引出肉香，貨真價實的豬腳彈牙入味，嚐得到滿滿膠質，獨創的製麵技術打打造出Q彈有勁的麵條口感。

2.小廚師火烔雞麵，NT$248

同樣是由小廚師與點水樓攜手開發的「火烔雞麵」，精選老母雞、金華火腿、扁尖筍與香菇，慢活熬煮出金黃色的鮮濃湯頭，讓你在家就能輕鬆喝到江浙名菜-火烔雞湯。一碗杯麵中蘊含了火腿、雞肉、與香菇尖筍的精華，雖說是泡麵，但講究程度可不一般。

3.滿漢御品火巴燒牛肉麵，NT$248

滿漢御品火巴燒牛肉麵可不是想吃就能吃到，在每年的春節或中秋不定期限量回歸的珍稀牛肉麵，從包裝到食材都予人濃烈的大氣富貴感，可謂泡麵界的精品。滿漢御品的「麵、肉、湯、酸菜、秘製辣醬」，皆是以高檔食材搭配深厚料理功力所煮出。肉塊使用的是每頭牛僅有1%的牛腱肉，以古式料理火巴燒工法燉煮至爛，醬汁徹底入味，口感滑嫩彈香，湯頭則加入魚萃取秘方提高鮮味。

4.一蘭豚骨拉麵，NT$198

最後要介紹的是在日本當地賣到翻的 「一蘭豚骨拉麵」杯麵，5/14起在一蘭店舖、一蘭台灣購物網正式開賣！一蘭來麵來台已好幾年，至今店門口依舊是大排長龍人氣不減。這款由一蘭自行研發的豚骨拉麵杯麵，徹底呈現一蘭拉麵的精髓，一蘭的麵條、天然豚骨湯及赤紅秘製醬汁三種美味，集結在這一杯當中，神還原。

另外，這碗湯麵雖是這幾款泡麵裡價位較低的NT$198，但也是唯一進口，並且沒有配料（肉）的一款，吃完後的飽足感較低，對於男性來說應該只能算是小點心的程度唷！

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