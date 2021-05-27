減肥不減胸！「胸部縮水5大原因」快避開　有氧運動過度也NG

▲女生減肥都希望減出小蠻腰，而不想瘦到胸。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導

為了維持身材，不少女生時常在減肥，其中女生最怕的問題是減肥把胸部也減掉了！「為什麼每次減肥都先瘦胸部？」「怎麼減才不會讓胸部縮水？」不僅是知名美妝品牌副董事長、更是台灣快艇衝浪國手及專業健身教練的陳美彤（Kimberly）就常被粉絲問到相關話題，她表示健康減肥，吃對食物加上適當鍛鍊，是減肥不減胸的關鍵，她更特別指出瘦身時容易造成胸部縮水的5大原因，女生們快點記好別再犯。

1.快速減脂



節食減肥會造成全身脂肪的快速消耗，胸部大部分是脂肪組成，當然也會變小，還會變得鬆弛下垂，且對健康不好，最好不要過度節食。

▲多吃蛋白質不僅有助維持肌肉，也能避免瘦到不該瘦的地方。（圖／翻攝IG@unsplash）



2.蛋白質攝取不足



減肥過程中除了限制脂肪及碳水的攝取之外，營養均衡還是很重要，Kimberly提醒一定要補充足夠蛋白質，不然會造成身體各部位由蛋白質結構所形成的組織萎縮，胸部下方胸大肌的肌肉及乳房內的乳腺組織也會跟著萎縮變小。

蛋白質可從牛奶、肉類、豆腐類、蛋類中攝取補充，以免瘦了體重，也瘦了不該瘦的地方。

3.不正確使用減肥藥



坊間減肥藥物中可能含有大量抑制激素分泌的成分，不當使用可能影響荷爾蒙，出現胸部縮小的現象，而激素的逐漸減少，正是造成胸部縮小的主因，想吃減肥藥最好諮詢專業醫師再使用。

Kimberly表示自己以前也曾試過吃減肥酵素減重，造成容易心悸，最後還是靠運動瘦身，皮膚彈性好，瘦得也比較健康，她強調線條比數字更重要。

4.營養不良



很多女生減肥，營養補充不足，第一個都會先瘦胸部，所以在減肥期間不要大起大落，一定要注意均衡飲食。如果發現胸部縮水了，趕快補一補富含膠質的食物，不要怕體重上升，吃回來再用對的方式重新開始。

▲適度重量訓練能幫助維持胸部挺立不縮水。（圖／翻攝IG@babebani）



5.過度且只做有氧運動



如果過度做有氧運動，胸部會跟著縮水，因為燃脂是全身性的。Kimberly指出，如果你的身材已經很勻稱，又很愛跑步當運動，就要控制時間，不要跑到天荒地老，過多有氧運動一段時間下來，不只胸部縮水，胸肌的厚度也變薄了。建議加入重訓項目平衡肌肉發展，強化胸部肌群才能幫助胸部更挺立。

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