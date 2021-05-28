超商是奶茶控天堂！6款「冷藏奶茶」真心評比　最好喝的是？

飲料選擇百百種，但最讓人無法抗拒的幸福滋味絕對是奶茶，從便利商店冷藏櫃上的奶茶琳瑯滿目的品牌與種類，就能確信台灣人潛藏了不少奶茶控！這回編輯從今年便利商店熱賣的冷藏奶茶中挑選出網路討度最高的6款，從熱量、甜度、濃度、茶香等進行超真實評測，快看看哪一款是妳的命定奶茶！

小文輕奶茶，300ml／NT$30

熱量：100ml／39大卡

甜度★★★

濃度★★

茶香★★

包裝設計長得最日系清新的「小文輕」，從柔和清淡的配色，到商標字體的排版，都帶有濃濃的文清風範。喝起來的口感也如同品名上的「輕」字，喝起來清新爽口，奶與茶的比例上，奶味較淡薄一些，喝完後口腔不會殘留甜膩的奶味。不過這款也不能說是一款著重濃茶香的奶茶，整體來說都很輕柔，沒有負擔！

純萃喝 濃厚系醇乳奶茶，330ml／NT$30

熱量：100ml／60大卡

甜度★★★

濃度★★★★

茶香★★

包裝改版的純萃喝醇乳奶茶，是這次6款當中口感最為濃厚扎實，奶味比茶香更為突出的濃厚奶茶。雖說如此，喝起來仍嚐得到香醇的紅茶香。喝起來溫潤又醇厚，是一款能帶來幸福感的濃郁選擇，但相對地，熱量也是最高的一款喔！

日月奶茶，375ml／NT$35

熱量：100ml／41大卡

甜度★★★

濃度★★

茶香★★★

以台灣知名日月紅茶為奶茶的茶底，搭配光泉鮮乳，無添加色素與香精，喝得到突出的純粹茶味，味道與我們熟知的的冷藏奶茶截然不同，風味十分優雅。但相對來說口感清爽，比較適合熱愛茶香繚繞而非濃厚乳香的奶茶控唷！

萬丹酪農戶奶茶，375ml／NT$38

熱量：100ml／53大卡

甜度★★

濃度★★★

茶香★★★

使用南投茶葉，不添加奶精與香料，雖說是這次6品奶茶中色澤最淡的一款，但喝起來可不清淡。這款奶茶喝起來，奶與茶的比例算是等比，但其中茶味十分突出，香濃不甜膩，奶與茶的融合交織讓人驚豔，甚至與店面現做的手搖奶茶不相上下唷。

小牧好好紅熟奶茶，375ml／NT$35

熱量：100ml／45大卡

甜度★★★

濃度★★★

茶香★★★

外盒設計是討喜的可愛貓咪，小牧好好紅熟奶茶以錫蘭熟成紅茶為基底，還有烏龍茶萃取，喝起來確實是這次的6款當中茶味層次最為豐富的一款。奶茶濃厚度適中，特別推薦給偏好茶味重、但又想有全新感受的奶茶控試試！

紅茶花伝皇家奶茶，470ml／NT$35

熱量：100ml／37大卡

甜度★★

濃度★★

茶香★★★

這次唯一一款日系奶茶「紅茶花伝」，選用斯里蘭卡高海拔山區的手摘汀布拉茶葉，搭配不膩口的甜度比例，喝起來甘醇不膩，還有淡淡的優雅的茶香，清新又甘甜。容量是6品當中最多的470ml，但因為喝起來十分順口，奶與茶的黃金比例讓人怎麼喝都不膩！

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