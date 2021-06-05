吃貨必備！爆紅「夢幻珍奶包」飲料隨身帶走、解放雙手超方便

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天氣炎熱，總是忍不住買一杯手搖珍奶相伴，但拿在手上又覺得很麻煩，現在小紅書上爆紅了一款「手搖透明果凍包」，沒聽錯就是將我們熟悉的飲料杯與手袋結合，超萌的透明果凍包輪廓搭配上可拆的「雙水壺」設計，簡直一點也不浪費空間，還美到破表，吃貨們這款包必須入！

▲小紅書上熱議一款「手搖透明果凍包」，飲料隨身帶著走 。（圖／翻攝自小紅書）

近日小紅書上熱議一款「手搖透明果凍包」，光聽名字還不知道強大之處，但多功能實用性加上高顏值早已擄獲萬千少女心，其實這款手袋最主要就是結合了包包與水杯，從外觀上看，透明的果凍感材質相當簡約，四方形輪廓之下還有粗鏈條設計增添辨識度。

一眼望進去，主角水杯悄悄藏身其中，相當於是容納了兩個隨身杯在裡頭，單杯容量為260ml，而且兩個水杯巧妙連接，搭配上粉嫩色系瓶蓋，更貼心印製了刻度，能夠選擇在一邊裝入一種飲料，像是珍奶與水的組合，或是兩邊都裝飲料，這樣放在包裡就好像撞色設計，超有創意。

▲水杯取出後也可充當果凍包使用 。（圖／翻攝自小紅書）

當然，水杯屬於可拆式設計，從手袋中取出後便可以直接飲用，且果凍包還可以容納隨身小物，滿足日常所需，一包多用輕鬆成為時尚配件。這也引發網友驚呼：「吃貨必備包款」、「出門終於不會忘記帶杯子」、「好省空間又好看」。