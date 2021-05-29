fb ig video ETtoday search mobile

雷達表趣味讀時橫掃設計大獎　面盤挖洞窺視時間

>

▲▼ Rado,Seiko 。（圖／公關照）

▲雷達表True Square真我方形系列高科技陶瓷Tej Chauhan特別版，榮獲2021德國紅點設計大獎的產品設計獎，55,700元。（圖／雷達表提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

雷達表（Rado）與各界設計師合作設計腕錶，屢屢激盪出新火花，錶款不僅讓人耳目一新，也是得獎高手，旗下True Square真我方形高科技陶瓷Undigital特別版、Formafantasma特別版與Tej Chauhan特別版腕錶，分別勇奪德國IF、Good Design、Red Dot等三項國際知名設計大獎，證明品牌走在美學最前端。

▲▼ Rado,Seiko 。（圖／公關照）

▲雷達表True Square真我方形系列高科技陶瓷Undigital特別版，奪得今年德國IF與去年日本Good Design兩項設計大獎，71,100元。
 

3款榮獲設計大獎的雷達表，都讓閱讀時間變得有趣，拿下2021德國IF與2020日本Good Design兩項設計大獎的True Square真我方形高科技陶瓷Undigital特別版，七段式的時間顯示使錶款擁有如數位錶的特徵；面盤中央開小窗窺視時間的True Square真我方形高科技陶瓷Formafantasma特別版，獲得IF設計大獎；而同系列霧面黃色高科技陶瓷的Tej Chauhan特別版腕錶，榮獲德國紅點設計大獎的產品設計獎，面盤上指針及刻度以銀色、白色、藍色、紅色和橙色元素呈現，有趣的是位在9時至12時之間以藍色標示，代表一天中最具活力的時光。

▲▼ Rado,Seiko 。（圖／公關照）

▲雷達表True Square Formafantasma特別版腕錶，獲得今年德國IF設計大獎，77,300元。

Seiko（精工）則以Prospex 1968年復刻版潛水錶，拿下本屆德國IF設計大獎的珠寶腕錶類產品設計獎，去年品牌為慶祝日本首款潛水錶誕生55周年，推出此款首度採用全新「白鋼」（Ever-Brilliant Steel）材質的潛水錶，具絕佳抗腐蝕性與耐用性能避免海水侵蝕，獲得此殊榮前已全數售罄了。

▲▼ Rado,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex 1968年復刻錶榮獲德國iF設計大獎，220,000元。（圖／Seiko提供）

►帝舵表拿下大師天文台精密時計認證　價格太誘人了

►IWC飛行錶飆跑車魂　聯手Mercedes-AMG造帥錶

 

關鍵字：

雷達表, Rado, Seiko, 精工

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

五月生日石是祖母綠　花園戒指、項鍊都美炸

五月生日石是祖母綠　花園戒指、項鍊都美炸

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

ET Fashion

推薦閱讀

帝舵表拿下大師天文台精密時計認證　價格太誘人了

帝舵表拿下大師天文台精密時計認證　價格太誘人了

香港女首富背香奈兒超Q小包卻「什麼都裝不了」　李晶晶最近也愛它

香港女首富背香奈兒超Q小包卻「什麼都裝不了」　李晶晶最近也愛它

「泰國第一美女」靠一條絲巾裹胸辣翻　驚人螞蟻腰現形

「泰國第一美女」靠一條絲巾裹胸辣翻　驚人螞蟻腰現形

凱特電光藍套裝憶起黛安娜王妃風采　剛柔並濟穿搭最高招 《時尚惡女》LV上身PK死敵　男爵夫人戴千萬De Beers鑽石迎戰　 日本第一絲襪腿模「90公分長美腿」零死角養成術　睡前這招妳一定會 拿破崙珠寶愛牌辦展　Chaumet亮皇后訂製套組秀帝國風格 請叫周杰倫策展人！　推最愛藝術家9.1億起標作品領銜拍賣 演活黛妃女星激凸又露蜜桃臀　艾瑪柯林大膽穿透視裝坐馬桶 疫情緊繃無緣見奈良美智鉅作　與稀有藍鑽登6月富藝斯拍賣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面