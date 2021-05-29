雷達表趣味讀時橫掃設計大獎　面盤挖洞窺視時間

▲雷達表True Square真我方形系列高科技陶瓷Tej Chauhan特別版，榮獲2021德國紅點設計大獎的產品設計獎，55,700元。（圖／雷達表提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

雷達表（Rado）與各界設計師合作設計腕錶，屢屢激盪出新火花，錶款不僅讓人耳目一新，也是得獎高手，旗下True Square真我方形高科技陶瓷Undigital特別版、Formafantasma特別版與Tej Chauhan特別版腕錶，分別勇奪德國IF、Good Design、Red Dot等三項國際知名設計大獎，證明品牌走在美學最前端。

▲雷達表True Square真我方形系列高科技陶瓷Undigital特別版，奪得今年德國IF與去年日本Good Design兩項設計大獎，71,100元。



3款榮獲設計大獎的雷達表，都讓閱讀時間變得有趣，拿下2021德國IF與2020日本Good Design兩項設計大獎的True Square真我方形高科技陶瓷Undigital特別版，七段式的時間顯示使錶款擁有如數位錶的特徵；面盤中央開小窗窺視時間的True Square真我方形高科技陶瓷Formafantasma特別版，獲得IF設計大獎；而同系列霧面黃色高科技陶瓷的Tej Chauhan特別版腕錶，榮獲德國紅點設計大獎的產品設計獎，面盤上指針及刻度以銀色、白色、藍色、紅色和橙色元素呈現，有趣的是位在9時至12時之間以藍色標示，代表一天中最具活力的時光。

▲雷達表True Square Formafantasma特別版腕錶，獲得今年德國IF設計大獎，77,300元。

Seiko（精工）則以Prospex 1968年復刻版潛水錶，拿下本屆德國IF設計大獎的珠寶腕錶類產品設計獎，去年品牌為慶祝日本首款潛水錶誕生55周年，推出此款首度採用全新「白鋼」（Ever-Brilliant Steel）材質的潛水錶，具絕佳抗腐蝕性與耐用性能避免海水侵蝕，獲得此殊榮前已全數售罄了。

▲Seiko Prospex 1968年復刻錶榮獲德國iF設計大獎，220,000元。（圖／Seiko提供）

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