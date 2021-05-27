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熬夜星人快記好！5招「補救秘訣」減少疲倦　宵夜選擇很重要

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▲▼ 熬夜後5招補救方法 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人生活工作忙碌，加班是常事，有時為了趕進度更不得不挑燈夜戰，但每次熬夜後，不僅精神差，甚至眼睛酸澀、腰痠、水腫都跟著來，影響隔天做事效率，身體的疲倦感也感覺補不回來。常需要熬夜的人快把以下5個補救小撇步記好，下次就能在熬夜後幫助身體快速恢復，減少疲勞。

▲▼ 熬夜後5招補救方法 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

1.選擇正確的宵夜

有時因為加班工作熬夜時，如果肚子餓了，可以稍微吃點東西，但建議不要吃得太飽，且盡量少吃高熱量、高糖的零食或加工食品，不僅容易發胖，還會加重身體負擔。建議選擇像是水果、堅果、優格、即時燕麥等含有碳水化合物又有維生素的食物，可稍微幫助減輕熬夜對身體、大腦的影響。

▲▼ 熬夜後5招補救方法 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

2.每30分鐘活動一下

如果熬夜加上久坐不動，會使疲勞感更增加，甚至影響大腦供血，不要一整晚都坐著不動，最好每30分鐘就起身活動一下，站起來稍微走動或抬抬腿、踮踮腳都可以，短短幾分鐘就可以。

▲▼ 熬夜後5招補救方法 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

3.吃頓豐盛健康的早餐

熬夜後隔天的早餐很重要，適當進食可以幫助身體補充營養和體力，並能改善情緒，提高認知能力，並提振精神，可以選擇像是燕麥或雜糧麵包搭配豆類、水果、牛奶等，吃得豐盛一點，但最好不要選擇甜食，吃入過多的糖會讓你感到更疲憊。

▲▼ 熬夜後5招補救方法 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

4.補眠時間要適當

如果前一晚熬夜的時間不是很長，隔天最好不要抱著大睡一場的心態，補眠太多，最好還是依照日常起床的時間醒來，可利用中午或下午時稍微小睡片刻補眠，但也不要睡太長，大約15～30分鐘就好，以免影響當天晚上的睡眠。

如果前一晚大部分時間都在熬夜，隔天可以稍微睡晚一點補眠，但最好也不要比平時起床時間晚過1.5小時，且起床後稍微曬曬太陽，有助於生理時鐘恢復到正常作息。

▲▼ 熬夜後5招補救方法 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

5.多補充維生素

熬夜後隔天可多補充維生素A、維生素Ｂ，有助於降低疲勞感，且為視神經補充營養，活化視神經功能，舒緩眼睛充血、視覺疲勞等，像是適當多吃些胡蘿蔔、菠菜、全穀雜糧類、蛋類或瘦肉類等食物，都是很好的選擇。

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關鍵字：

生活, 工作, 加班, 熬夜, 晚睡, 睡眠不足, 精神差, 疲勞, 補救, 秘訣, 妙招, 回復精神

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