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劉詩詩乖乖牌造型+1　戴粉紅葫蘆項鍊散發溫柔光

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▲▼ Qeelin,Dior 。（圖／公關照）

▲Qeelin代言人劉詩詩佩戴Petite Wulu粉紅蛋白石系列項鍊。（圖／Qeelin提供）

記者陳雅韻／台北報導

華人珠寶品牌Qeelin推出全新Petite Wulu粉紅蛋白石系列，由代言人劉詩詩詮釋項鍊，她穿V領白衣配上葫蘆造型的細緻項鍊，流露溫婉氣息，完全符合她的乖乖牌形象；若想更大膽時髦，疊戴同系列鏤空款式更加閃耀。

▲▼ Qeelin,Dior 。（圖／公關照）

▲Qeelin全新Petite Wulu粉紅蛋白石系列珠寶與鏤空款式疊戴很出色。

▲▼ Qeelin,Dior 。（圖／公關照）

▲Qeelin Petite Wulu 18K玫瑰金鑲鑽粉紅蛋白石項鍊（左）與手鍊。

葫蘆造型的Wulu系列是日常好搭配的生活珠寶，Qeelin首度採用具吸引良緣、廣結人脈等美好寓意的粉紅蛋白石，淡淡的粉紅色展現甜美風格，品牌同時以鑽石勾勒出葫蘆輪廓，共有項鍊與手鍊款式，鍊條兩側均鑲有一顆小鑽點綴顯得活潑可愛。

▲▼ Qeelin,Dior 。（圖／公關照）

▲▼ Qeelin,Dior 。（圖／公關照）

▲Dior Rose des Vents粉紅蛋白石鑽戒（上）118,000元，粉紅蛋白石手鍊72,000元。

小巧珠寶還包括Dior演繹Dior先生幸運星的Rose des Vents系列，由精緻的稻穗設計環繞著八芒星圖案，底部襯著各式色彩寶石，當中包括粉嫩色調的粉紅蛋白石，款式包括項鍊、耳環、手鍊與戒指，最新款為開口式設計戒指，一端是星星圖案、另一端是Mimirose 系列的閃亮鑽石，秀氣但存在感十足。

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關鍵字：

Qeelin, 劉詩詩, Dior

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