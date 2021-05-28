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專家指出：內衣出現「3種狀況」趕快丟，再穿胸型會變醜

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▲▼ 內衣「3種狀況」快丟，再穿胸型會變醜 。（圖／翻攝自IG）

▲內衣應該是貼合身型，保有舒適感卻不緊繃。（圖／翻攝自IG/peachjohn_tw，以下同）

編輯 / Lily

你多久換一件內衣呢？有人是一年替換一次，更有人是只要能穿就穿到底，身為女生都知道舊的內衣穿起來就是比新的舒服，但是當內衣失去支撐力，會使得胸部跑位，胸型越來越醜，不可不慎阿！

根據研究指出，即便你再怎麼細心維護內衣，內衣也是有一定的壽命，美國內衣品牌設計和創意副總裁Ra'el Cohen就曾分享，若是內衣發生以下3種狀況，非丟不可。

▲▼ 內衣「3種狀況」快丟，再穿胸型會變醜 。（圖／翻攝自IG）

#罩杯或肩帶布料出現磨損

許多人的內衣衣穿就是兩三年，錯誤的清洗方式更會加快內衣破損程度，像是內襯的鋼絲凸出來，除了會使肌膚感受不適外，連最基本的支撐力都有問題，這時候穿著真的是穿心酸。

#肩帶鬆脫總是滑落

挑選內衣時，內衣中的店員都會貼心幫你調好肩帶，調整胸型，確認這件內衣款式和尺碼是否適合你，肩帶的密合度其實很重要，它能夠幫你支撐胸型。但若是穿久了開始鬆脫，即便調到最緊仍滑落的話，失去該有的彈性，也失去了內衣的功能。

▲▼ 內衣「3種狀況」快丟，再穿胸型會變醜 。（圖／翻攝自IG）

#扣上背帶最後一格還覺得鬆

購買內衣時，店員都會幫你扣在背帶最鬆的一格，以舒適的狀態讓顧客感受是否適合，但隨著內衣穿著越久，彈性便會相對減少，這時我們都會將背扣向內扣，以求服貼身形，但若你感受胸圍部分越穿越鬆，幾乎沒有調整空間時，就代表是該替換了。

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關鍵字：

內衣, 汰換, 胸型, 胸部

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