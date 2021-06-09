網狂推IKEA、無印良品「居家工作儀式感小物」　USB插座怎麼那麼美

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防疫期間有不少人轉為宅家上班，雖然是WFH（Work From Home），但儀式感當然不能少，《ETFASHION》特蒐無印良品與IKEA質感小物，讓你要待著整天的環境舒服有質感，在這個不能出門的逛街的時刻，「網購」直接送到家！

【無印良品】

桌上型風扇

▲桌上型風扇，NT$1,090。

天氣漸漸熱到不行，少了可以整天開著中央空調的辦公室，在家上班不敢一直開著冷氣，居家防疫還沒結束，荷包就要被電費掏空了。面對用久的電腦也是無限發熱，這款桌上型電扇不只插著電腦就可以使用，相當省電，雖然是迷你尺寸風力依舊，而且安靜低噪音，簡約的質感太值得購入了。

懶骨頭沙發

▲懶骨頭沙發組，NT$2,980。

椅子坐久了難免腰痠背痛，尤其是家中沒有正式辦公桌椅的人，長時間坐在餐桌椅、化妝檯，都會令人想要立馬奔回舒服的床上，介於沙發跟椅子之間的懶骨頭可以根據身型變換形狀，坐起來簡直太舒服了，放假時也很適合用來追劇、或閱讀書籍呢！

壁掛式CD音響

▲壁掛式CD音響，NT$4,980。

居家辦公很容易因為週遭事物分心，而無法持續工作，這時候美妙音樂很容易讓人保持專注度，也能在精神高度緊繃時紓壓。壁掛式CD音響只要輕拉下方的電源線就能自動播放與停止，當然全白的極簡外觀也是令人超想入手的原因之一呢！

超音波芬香噴霧劑

▲超音波芬香噴霧器，NT$2,590。

宅家工作一段時間後，有時會難以區分上、下班時間，因為都是待在家，即使是休息時間也無法放鬆緊繃的精神，有助於舒緩情緒的芬香噴霧，除了帶來療癒效果，也能讓房間隨時香香的，保持好心情，且具夜燈功能，擺在床頭最適合不過。

【IKEA】

木質USB充電器





▲USB充電器，NT$399。

WFH又要充著電腦、又擔心手機沒電，還有Air Pods要照顧，家裡不像辦公室隨時有插座或是延長線可用，一次擁有三個USB簡直太方便了，木質調的質感模樣也不用擔心破壞了桌子的美觀。

床上托盤

▲床上托盤，NT$249。

今天真的太不想離開床，卻還是不得不工作時，穩固的床上托盤完全能實現你的理想，即便是咖啡、早餐也可以放在上面享用，前方的凹槽可以用來置物，例如筆、iPad、手機等，折疊式支腳也十分的方便收納，不怕佔空間。

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