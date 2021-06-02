Netflix竟聯手BEAMS出「零食＋飲料架」！還有「暴飲暴食」T恤追劇必穿

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝IG@beams_official

線上串流平台Netflix早已成為許多人生活中不可缺的一部份了，尤其近日疫情緊張，大家完美發揮「耍廢防疫」，宅在家中扮演沙發馬鈴薯瘋狂追劇就是最幸福的日常。想不到Netflix也驚喜玩跨界，攜手日本品牌BEAMS推出聯名商品，在系列中注入Netflix經典的紅黑配色，其中零食＋飲料杯架、頸枕更是掀起不少話題，簡直是追劇必收周邊！

▲Netflix驚喜跨界攜手日本質感品牌BEAMS推出聯名商品。

▲Netflix擁有多部精彩的原創影集。（圖 / 翻攝官網）

不管是讓宋仲基人氣高漲不下的《黑道律師文森佐》、還是近期賺人熱淚的《我是遺物整理師》都是Netflix製作，除了有大量經典影視版權、眾多精彩的原創影集，令平台在全球190個國家、地區擁有不少死忠粉絲。

▲影片下方的時間軸與暫停、播放按鍵元素，以及遙控器也被融入T恤當中。

▲DIRECTOR（導演）、WATCHER（觀眾）、BINGEING（暴飲暴食）等標語T恤令人會心一笑。

Netflix與BEAMS跨界聯名，一口氣推出多款服飾，以經典的Netflix紅黑配色為主視覺，還將影片下方時間軸與暫停、播放按鍵元素融入，就連遙控器也被放進T恤當中，標語T中更有DIRECTOR（導演）、WATCHER（觀眾）等可愛字樣，其中BINGEING（暴飲暴食）的更是T恤令人會心一笑，這不就是在追劇時，嘴饞停不下來的我們嗎？

▲零食＋飲料杯架、與Logo靠枕根本追劇必備！

服飾商品之外，系列中最受到矚目的就是這款零食＋飲料杯架，放置在腿上多簡直太剛好了，看劇時不用擔心飲料會翻倒、零食也在隨手可得之處，越看越心動！另外看劇一個姿勢久了難免會腰痠背痛，Logo靠枕除了可以支撐在腰間，枕頭兩旁的緞帶還能用來綁在頸間，不用怕脖子僵硬了。

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