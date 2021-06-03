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ZARA字母玩上癮！640元買到「客製鑰匙圈」　狂洗日妞IG版面

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記者王蓁蓁 / 綜合報導　圖 / 翻攝品牌官網

ZARA最令人招架不住的「字母系列」從棒球帽、金屬項鍊、耳環.....等每款都燒到不行，簡約又好搭的配件，只要推出新樣式就立馬變成爆款，近期話題單品是「打結真皮鑰匙圈」，可以自己客製化排列字母，另外還有超Q的迷你愛心、人型吊飾等可以選搭，可愛爆棚的模樣早已攻佔日妞們的IG， 不過字母缺貨缺得很快，想要，可不能猶豫。

▲ZARA吊飾 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲ZARA 打結真皮鑰匙圈，NT$490。

▲ZARA吊飾 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲ZARA可愛爆棚的小吊飾，NT$150。

和其他字母配件不同，這款質感的皮革鑰匙圈，可以自行「客製化」排列搭配想要的英文字母，讓「專屬感」更升級，即便在路上撞款也不怕尷尬，小吊飾也加碼女孩們最愛的心形、寵物，以及人型飾件，增加鑰匙圈的多樣變化，鑰匙圈加單個吊飾，只要640元，不僅自己可以用，送人也很有意義。

▲ZARA吊飾 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲ZARA吊飾 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲ZARA推出多款亮眼色系，很適合春夏配色。

鑰匙圈以羊皮打造，推出嫩粉、檸檬黃、寶寶藍、蘋果紅等亮眼色系，簡直太適合春夏了，打結成繩結的模樣設計質感滿分，近日居家防疫期間，外出的時間不會太長，在出門必備的鑰匙掛上這款「打結真皮鑰匙圈」，直接讓人瞬間心情大好！

▲ZARA吊飾 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲ZARA吊飾 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲H&M編織仿皮鑰匙圈，NT$ 249。

同樣是快時尚品牌的H&M，也推出了一款編織仿皮的鑰匙圈，其中最惹人注目的就是它中間的空罐，只見將皮革套中央暗扣打開，即可取出透明空瓶裝入乾洗手，完全是質感防疫神物，掛在包包上，甚至勾在鑰匙圈上，都方便隨時使用，即便不得不出門，也做好萬全準備。

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關鍵字：

ZARA, 字母, 鑰匙圈, 客製化, 日妞, IG

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