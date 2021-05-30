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日本正流行「斜掛襯衫」！把長袖在胸前打個結　蹦出新造型

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▲斜掛襯衫。（圖／dappei提供）

文／Dappei

夏天到了，天氣炎熱，你是否曾感覺能穿出門的上衣選項少了許多？衣櫥裡的單品挑來揀去，嘗試各種排列組合，卻似乎了無新意。你是否曾想破腦袋，卻不知道該怎麼搭配出新造型，讓別人耳目一新呢？別擔心，不妨試試現在日本街頭正流行的「斜掛襯衫」技巧吧！

什麼是「斜掛襯衫」？

「斜掛襯衫」（たすき掛け，暫譯）顧名思義，是將長袖襯衫斜掛肩膀與腋下，並在胸前打結。事實上，你也可以用薄外套、長袖 T-Shirt 等單品達成相同效果。

▲斜掛襯衫。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

斜掛襯衫的好處

1. 營造穿搭層次感

尤其正值夏天，多穿一層外套都可能是累贅。怕天氣太熱，又怕造型看起來太單薄嗎？除了透過小配件修飾，斜掛襯衫也能營造出不錯的效果。

▲斜掛襯衫。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

2. 增強重點，打破呆板

「花色配素色」等基礎原則也同樣適用於斜掛襯衫，如果擔心自己的穿著顏色太單調，可以斜掛「對比色」或有花紋的上衣單品打破僵局。

▲斜掛襯衫。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

「斜掛襯衫」穿法早已在日本流行過，雖然因為輪廓與袈裟相仿，曾被網友戲稱為「江戶時代的穿著」，但它卻也是時尚雜誌與東京街頭上的常客。如今，這股潮流再度回歸日本穿搭好手們的眼界，更巧妙融入當今流行的街頭時尚、古著等風格中，你也不妨試試看吧！

▲斜掛襯衫。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

Dappei 結語：

太好了，這下夏天又多了一個新穿搭方式！也能趁機好好利用那些不常穿的長袖襯衫了～

文字編輯：andrehung

「日系文青穿搭」好感度一百！運用基本款單品混搭出新意，走出房門媽媽都問你是誰！

頭痛的男孩們，這一週就用文青的藍色，營造出「日系暖男柴犬」風格！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 斜掛襯衫, 襯衫, 長袖

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