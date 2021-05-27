小天后亞莉安娜夢幻婚禮曝光！　穿Vera Wang訂製露背婚紗嫁了

▲流行音樂小天后Ariana Grande（亞莉安娜）婚禮照曝光。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

流行音樂小天后Ariana Grande（亞莉安娜）5月中宣佈與男友Dalton Gomez訂婚，27日凌晨驚喜在IG上公開了甜蜜的婚禮照片，亞莉安娜身穿Vera Wang私人訂製婚紗，頭紗上還點綴了甜美的緞面蝴蝶結，與Dalton Gomez恩愛擁吻，畫面感動許多粉絲。

Ariana Grande為美國流行天后，在IG擁有超過2.3億粉絲，她與男友 Dalton Gomez交往9個月後閃電宣佈結婚，從曝光的婚紗照中，Ariana Grande與另一半甜蜜依偎，身穿頂級婚紗品牌Vera Wang私人訂製婚紗，以致敬奧黛麗赫本的極致優雅。據了解，Ariana在過去就曾與時裝設計師王薇薇達成共識，要在婚禮時穿上Vera Wang親手打造的婚紗，如今果真圓夢。

Ariana Grande不改經典高馬尾髮型，婚紗飾有手工的打褶泡泡紗，火辣的露背設計一路延伸到臀部上方，遊走出S曲線；頭紗頂部則點綴了甜美的緞面蝴蝶結，增添儀式感，加上訂製的Giuseppe Zanotti厚底高跟鞋，為身材嬌小的Ariana Grande營造出高挑比例。而婚禮過程則相當低調，不到20位親友參與，見證歷史性時刻。