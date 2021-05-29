男生要有一件「卡其褲」！搭配不同色系　就能穿出全新風格

文／Dappei

穿搭風格百百種，而每個地區又有著其獨特的穿搭文化，如美式休閒、日式文青、韓系穿搭等，然而不同的穿搭風格都有其特色與優點，那究竟有沒有任何一樣單品，能同時演繹出不同的風格呢？答案是有的，或許說到這，每位搭黨內心有著不同的答案，但搭編本次要介紹的便是「卡其褲」，已經穿膩深色系、黑色褲子的你，不妨跟著搭編看看有哪些色系與卡其色褲子的搭配吧！

（圖片來源）

1. 丹寧 x 卡其的工裝經典

這樣的搭配是經典中的經典，但由於現在市面上有著多種藍色系的單品，如寶寶藍、粉藍、靛藍這樣的配色，礙於冷暖色系的衝突感與亮度的不均勻，若要這樣搭配就非常的費工且風險極高。建議可以從有著多年歷史背景的丹寧與工裝卡其褲挑起，一件簡單的牛仔（丹寧）外套、襯衫，無論你要簡約的直筒卡其褲，或是卡其色系的工裝褲，均能輕鬆呈現美式復古的工裝感。

（圖片來源：1、2）

2. 白色 x 卡其色的日系 City boy

白色與卡其色的色系搭配，能給人一種乾淨、清爽的印象，以簡單的一件白素 T 配上合身的卡其褲，再配上一雙球鞋便能完美詮釋休閒風格。如果覺得過於休閒，也能將白素 T 換成白襯衫，根據想呈現出的風格來去挑選襯衫的版型與剪裁，值得一提的是，由於白色屬於無彩色的緣故，就不會有冷暖色調搭配不平衡的問題，讓這套穿搭是安全百搭的首選。

（圖片來源：1、2）

3. 綠色 x 卡其色的 Outdoor Style

同屬大地色系的卡其色與綠色，不少機能、 Outdoor 單品都有推出它們的配色。因為同屬大地色系的緣故，這兩者搭配起來畫面就顯得柔和許多，選擇較具機能特性的單品來搭配，依據這樣的配色選擇，完全能將 Outdoor 風格詮釋的淋漓盡致。但要注意的是綠色的選擇也非常多樣，例如：亮綠、軍綠、深綠等，根據綠色部分的明暗程度，來去選擇深色或淺色卡其也是相當重要得一環，免得看上去會有種說不上的衝突感。

（圖片來源：1、2）

Dappei 結語：

卡其褲其實在台灣歷史中也有著某種程度的意義，不過今日與過去的文化背景不同，卡其色不再是統一規範的工具，而是能穿出自我風格、展現個人特質的單品，誰又能想到今天，卡其褲除了制服以外竟還有這麼多種玩法，這樣百搭的一件褲子，真的非常值得搭黨們買回去你的衣櫃收藏。

文字編輯：Kris / 封面圖源：1 2 3

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