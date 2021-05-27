威廉王子車內約會凱特　王子妃穿蘇格蘭格紋風衣帥炸

▲威廉王子（左）與凱特駕著祖父菲利浦親王生前愛車Land Rover，參加汽車電影院活動。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子與凱特的蘇格蘭之旅行程滿檔，當中最輕鬆娛樂的一場活動，是在女王伊莉莎白二世位於愛丁堡的宅邸荷里路德宮，舉辦汽車電影院，邀請辛苦對抗新冠肺炎的醫護人員，駕車駛進王宮、在車上享用爆米花，欣賞迪士尼最新電影《時尚惡女：庫伊拉》（Cruella），威廉王子夫婦則駕著祖父菲利浦親王生前愛車1966 IIA Land Rover進場，傳承意味濃厚。

▲凱特穿著英國品牌Holland Cooper要價約33,000元的蘇格蘭紋風衣，搭配藍寶石鑽石耳環亮相。（圖／路透社）



凱特當晚換上英國品牌Holland Cooper要價約33,000元的蘇格蘭紋長版風衣，藍、綠、紫色交錯格紋在當地被稱為「Heather Tartan」，配上雙排金扣，帥氣有型，她特別紮起俏麗馬尾，露出鑲嵌鑽石與藍寶石耳環，不僅與風衣色系相襯，也與她形影不離、傳承自黛安娜王妃的藍寶石結婚戒相呼應。

▲威廉王子（左）與凱特坐在車裡欣賞新片《時尚惡女：庫伊拉》。（圖／路透社）

威廉王子夫婦獲得女王的允許，駕駛菲利浦親王的Land Rover愛車，與醫護人員一起在建於1128年的荷里路德宮大院，待在車裡欣賞新片《時尚惡女：庫伊拉》，媒體捕捉到夫妻倆在車內說笑，享受難得的休閒時光。

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