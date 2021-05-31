「美式休閒」到底怎麼穿？2款平價球鞋是靈魂　簡單輕鬆又有型

文／Dappei

現在「美式休閒」這個詞的定義已經越來越模糊了，早一代流行的事物幾乎都是從美國傳入，列舉不完的美國品牌更在潛移默化中影響了許多人的思想，再經過與不同國家的文化融合後，已經沒辦法看到牛仔褲就說這個是美式休閒，但依然還是可以從一些穿衣習慣去歸類，整體來說，美式休閒可以說是較為簡單的搭配風格，搭黨們不妨參考看看！

隨意套上一件 TEE ，輕鬆穿搭美式休閒

不選擇最近流行的寬鬆 TEE ，反而選擇合身的 TEE 就是正港的美式休閒，如果覺得素 TEE 太無聊，也可以選用 Logo TEE 增加趣味性，或者運用襯衫或是大學 TEE 做裝飾，披在肩上或是繫在腰上都是很好的搭配方法！

（圖片來源：1｜2｜3）

百搭牛仔褲，美式休閒的第一選擇

人手一件的牛仔褲，可以說是大家對美式休閒的第一印象，更是大家休假時，能夠脫下西裝褲的第一選擇！不管是九分不收邊的款式、全長微微拖地或是捲褲管增加俐落感，在美國當地都十分流行。唯一要注意的是，過寬的 oversized 版型會比較像日系風格！

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美式休閒的靈魂：Converse 和 Vans

鞋子品牌百百款，美式風格的搭配也很常出現靴子或皮鞋，可要說到休閒就一定是 Converse 和 Vans 了！平價的鞋款吸引的客群卻橫跨各個階級，不管是男女老少都愛穿，好用、好搭的外型以及經典的輪廓配色，絕對是美式休閒的最佳典範！

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Dappei 結語：

美式風格早就在不知不覺中融入台灣社會了，大家看了是不是都有一種似曾相似的感覺呢？這種輕鬆簡單的風格，只要選對單品，也可以非常有型哦！

文字編輯：Samuel / 封面圖源：1 2 3

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