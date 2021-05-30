戒掉手機成癮！爆紅極簡「Light Phone」社群、相機功能全沒有

▲極簡手機Light Phone II 爆紅。（圖／翻攝自IG）

編輯／Ann

手機不離身是現代人的通病，不過手機推陳出新、追求越來越多功能的同時，有一間新創公司推出了一款「Light Phone II」，不僅沒有任何社交軟件，也沒有相機功能，僅僅提供通話以及時間顯示，回歸到最基本的使用層面，推出後竟然引發熱議。

▲方正外型下以簡潔黑白色打造，重量僅有78g 。（圖／翻攝自IG）

極簡手機「Light Phone II」是新創公司開發的新產品，方正外型下以簡潔黑白色打造，重量僅有78g，一手掌握相當便利，而中央的顯示螢幕則是採用常用於電子書的黑白電子紙製作，輕巧觸控便可輸入文字；並提供950 mAh電池容量，可使用2至3天。

除了外觀簡單，Light Phone II和現代人的需求完全相反，將功能簡化再簡化，只剩下簡訊、通話、計算器、音樂播放器以及顯示時間的鬧鐘功能，而時下追求的社群軟體、相機一律沒有。

▲Light Phone II 功能簡化再簡化，完全接觸不到社交軟件。（圖／翻攝自IG）

使用者也針對使用習慣，通過手機專屬的系統來客製工具列，當然絕不會有任何讓使用者分心的東西，也就是脫離網路世界的最佳手機。雖然價格不親民，要價299美元（約台幣8308元），仍成功引起討論。