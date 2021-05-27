遊戲平台推虛擬GUCCI酒神包賣破11萬元　狂翻750倍比真實版還貴！

記者王則絲／外電報導

全球因疫情關係影響，許多人宅在家沉浸於線上遊戲的世界，近日GUCCI在知名遊戲平台Roblox上，推出了為期兩週的體驗活動，販售各種虛擬的商品供玩家們收藏，其中一款虛擬的「蜜蜂酒神包」，竟瘋狂翻漲了近750倍，一路炒到4,115美元（約台幣114,340元），比定價3,400美元（約台幣94,470元）的真實版蜜蜂酒神包還貴！

許多品牌近年來嘗試拓耕虛擬市場，或利用線上逛街、小遊戲等功能製造話題，像是GUCCI先前與The North Face的聯名和LONGCHAMP與寶可夢的聯名，都和Pokemon Go遊戲進行合作，在遊戲上推出專屬的玩家配件；BURBERRY也在《王者榮耀》上製作了聯名的角色皮膚，這樣的合作可說是現下的趨勢。

▲Roblox上的GUCCI Garden活動。（圖／Roblox）



全球知名的遊戲平台Roblox，其內含的眾多遊戲與社群特性受到青少年熱愛，沉溺其中的大人也不在少數，因此也蘊含龐大商機。GUCCI日前於Roblox上舉行為期兩週的「GUCCI花園體驗活動」，兩方合作推出了許多限時限量的虛擬時尚單品。

其中一款「蜜蜂刺繡酒神包」，原售價為457 Roboux（該平台遊戲幣，約5.5美元，台幣150元），隨後開始以數千美元的價格不斷轉售，持續飆到4,115美元（約台幣114,340元）的高點，甚至還在上漲當中，價值狂翻了超過748倍，比現實生活中「可以背的」蜜蜂酒神包還要貴上715美元（台幣近兩萬元），只能說虛擬市場的力量著實相當驚人。

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