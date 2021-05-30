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「居家辦公神器」讓效率激增！升降筆電架、收納洞洞板回購率超高

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自ikea.com.tw

全國三級警戒宣布延長至6/14，待在家防疫的日子持續，居家辦公也成為新的常態，很多人開始想添購新設備，改善家裡的工作環境。這裡就幫你整理了電腦配件、坐墊⋯等10樣「居家辦公神器」，讓你佈置出療癒舒適的空間，工作起來效率大增。

1.MOFT Z 隱形升降筆電架

長時間用電腦如果角度不對，很容易腰痠背痛，這時就可以使用MOFT隱形升降筆電架。它有3種坐姿角度加1種站立模式，讓你能喬出最適合的角度，辦公起來更舒適。

▲居家辦公神器。（圖／Pinkoi提供）

▲居家辦公神器。（圖／Pinkoi提供）

2.AHAStyle鋁合金系列三合一金屬底座

不論在家辦公或追劇、玩手遊，都需要一款手機支架替你放鬆手部，這款三合一金屬底座可以同時擺放手機、耳機等產品，讓桌面上的3C小物井然有序，要找東西輕鬆又快速。

▲居家辦公神器。（圖／Pinkoi提供）

3.Raymii超大時尚滑鼠桌墊

在家辦公非常需要一張舒適柔軟的滑鼠墊，這款墊子以優質皮革製成，具有抗刮耐磨的特性，還有貼心的防水設計，重點是尺寸超級大，可以同時當滑鼠墊和桌墊，一次滿足兩種需求。

▲居家辦公神器。（圖／Pinkoi提供）

▲居家辦公神器。（圖／Pinkoi提供）

4.瑞典 BOSIGN Stockholm原木多工行動抱枕桌

在家辦公坐膩了書桌，可以改用原木多工行動抱枕桌，隨心所欲選擇自己的辦公區域。結合軟柔抱枕和原木桌面，放在大腿符合人體工學，還有散熱、防滑設計，擺上筆電工作超舒服。

▲居家辦公神器。（圖／Pinkoi提供）

▲居家辦公神器。（圖／Pinkoi提供）

5.AC Rabbit 加厚超彈力減壓坐/靠墊

這款墊子能緩解你的久坐不適，以全片式獨立氣墊加上運動級透氣網布，超彈力的減壓設計，讓你在家不論辦公、追劇都舒適。

▲居家辦公神器。（圖／Pinkoi提供）

▲居家辦公神器。（圖／Pinkoi提供）

6.AHAStyle 鋁合金底座矽膠集線器 - 五孔

桌面上的電線纏繞成一團看了好煩躁，這時就很需要集線器，讓你一次把電線們安置的服服貼貼，這款集線器有柔軟矽膠和質感金屬底座，讓電線們穩固、不易滑動，造型也充滿質感。

▲居家辦公神器。（圖／Pinkoi提供）

▲居家辦公神器。（圖／Pinkoi提供）

7.ZENLET根號邊架 17吋 全套組 - 桌面收納架

這款桌面收納架做成隨裝隨拆的磁吸設計，能讓家中桌面延伸出收納空間，看到一半的書籍、工作文件就可以往裡面丟，隨手放都整齊乾淨。

▲居家辦公神器。（圖／Pinkoi提供）

▲居家辦公神器。（圖／Pinkoi提供）

8.dodo+洞洞家居 夾式桌面白色金屬洞洞板5件組合

想要好好整理雜亂的桌面，可以用看看這款金屬洞洞板，它以金屬材質和簡約素色打造出置物架、收納盒、掛勾，可以隨意自由的擺放，好玩又有趣。

▲居家辦公神器。（圖／Pinkoi提供）

▲居家辦公神器。（圖／Pinkoi提供）

9.NAKNAK 收納箱

NAKNAK收納箱表面有特殊圓孔排列，呈現出視覺穿透感，讓你更能分辨收納物品的位置，使用起來更便利，還能依照需求單獨擺放或堆疊排列，打造安穩的辦公環境。以上商品都可以在Pinkoi官網購買。

▲居家辦公神器。（圖／Pinkoi提供）

▲居家辦公神器。（圖／Pinkoi提供）

10.IKEA ELLOVEN附抽屜螢幕架

IKEA也有推出適合居家辦公的好物，家中的電腦螢幕擺桌上如果太低，就可以在下面墊這款附抽屜的螢幕架，除了能調整出適合的角度，架子抽屜打開，還能收納文具等各種小物，讓你的桌面整潔，找東西更方便。

▲居家辦公神器。（圖／Pinkoi提供）

▲居家辦公神器。（圖／Pinkoi提供）

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關鍵字：

pinkoi, 居家辦公, 小物, 生活用品

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