美妝保養品「斷捨離5心法」極簡化妝台留蜜糖就夠了！

文／姍咚的美妝日記

疫情宅在家，許多人會開始打掃房間，也趁著不出門的期間，好好整理一下自己的化妝台，只是買太多，丟的時候更是各種捨不得，該怎麼有效評估整理，留下真正愛用的產品呢？

1. 初步分類，知道誰已經在冷宮一段時間了

以「一周是否有至少使用1-2次」做評斷，區分為常使用、不常使用，狠心的人通常就會直接把不常使用的通通斷捨離，但倘若心很痛，無法二分法，那可以在「不常使用」類型中，再區分「偶爾還是會需要」、「已經入住冷宮的雞肋」，尤其冷宮產品，多半是找到替代品、使用情況不理想、會過敏等，把喜好明確區分出來。

2. 不符合三條件，就再見！

保留了「常用、喜歡」的產品後，對於「還須思考一下何去何從」的產品，該怎麼評估呢？也許這些產品只是有同質性產品出現，導致它不常使用等。這時可以思考：使用感受是否良好、是否具有代表性、適合現在的自己。

「使用感受符合自己的膚況」不會有困擾（暗沉、脫皮、拔乾等），且不須其他產品輔助即可展現它的好。例如，這顆氣墊粉餅如果單用容易暗沉，必須再買其他定妝產品來幫襯，那也可以考慮是否繼續保留它。

如果你是個腦波弱的購物狂，不妨可以保留「經典明星產品」，這些具有代表性的產品，廣告一季又一季的出現，如果已經擁有它，可以在下一次的宣傳期免疫，倘若能找到固定使用的廠牌那就更好了。

最後則是「還適合現在的自己嗎？」，以前喜歡珊瑚色的唇膏，但過了一陣子發現膚色變黑了、不適合擦了，那是時候告別了！

3. 真的用不完，那就按比例保留。

有看後宮劇的就知道，宮位的比例按照「皇后居中宮；皇貴妃一，貴妃二，妃四，嬪六，貴人、常在、答應無定數」同樣的，你的化妝櫃也可以如此，底妝1-2種換季交替、眼妝工具代表幾樣即可，如果你是「眼影控、唇彩控」，那也可以劃分一定的比例數，舊的必須去，新的才准來，限制所有彩妝品不可以超過一定數量，化妝櫃才不會爆炸。

4. 斷捨離後，該送去何處？

確定好斷捨離的產品，如果是過期、汙損（破掉，染色等），就直接扔了吧！許多人會說把過期乳液拿來擦腳或擦皮鞋，雖然這是個好辦法，但如果當你的過期商品已經影響到空間收納時，真的可以狠下心來清了。

如果產品保存完整，也在有效期限內，只是自己心意已變，不妨可以捐贈出去，許多公益或環保團體不定期會徵二手彩妝，捐贈出去讓產品能重新被使用，也是個很好的資源循環。

5. 購物不是罪，但浪費是！

有些人會覺得購物是種犒賞自己的療癒行為，其實只要在自己經濟能負荷的情況下，購物沒什麼不對，但當抱持著「都買都囤都試看看」的心態，將商品擺到過期、用一半就丟，當錢錢變成你喜歡的模樣後，你卻不要它，就是浪費錢啊！

每次的斷捨離，都是讓自己更清楚自己擁有什麼、還需要什麼？下次購物前問問自己「有沒有買過類似同性質的產品、是想要還是真的需要？」省下來的錢，也可以讓自己有更多預算去購入真的需要想要的商品！

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