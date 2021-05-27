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髮型師：「5個行為」讓髮質越吹越糟，你也中了嗎？

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▲▼髮型師：「5個行為」讓髮質越吹越糟 。（圖／翻攝自IG）

▲吹乾頭髮原來也有大學問。（圖／翻攝自IG/panasonic_beauty）

編輯 / Amber

現代人頻繁染燙，如果養護基本功沒做好，髮質更會一落千丈，除了基礎的洗髮之外，髮型師指出吹髮方式更是影響秀髮質感的關鍵，以下5大行為都會使髮質變糟，檢視一下自己的情況吧！

#洗完頭髮沒擦乾就吹

剛洗完頭用毛巾隨意壓個兩下就吹頭髮，這個行為非常要不得，頭髮溼答答狀況直接接觸熱風，很容易使得秀髮受損，建議用毛巾將水分輕輕壓乾再吹，切忌不要大力搓揉，這樣會使髮絲更為毛燥。

#吹風機離頭皮太近

現代人追求快速，為了想盡快把頭髮吹乾，不僅喜歡把溫度調高，更愛貼著頭皮吹，認為這樣會比較快乾，但也因如此很容易傷害頭皮，曾有國外研究指出，吹風機吹頭太接近頭皮會使秀髮嚴重受損，正確距離應維持30公分最適合。

#同一側吹太久

大家一定都有吹到頭皮發燙困擾，原因就在於同一側吹太久，有些人習慣吹完一邊，再吹另一邊，這樣容易使得髮絲過熱。髮型師建議，可以先從頭部兩側開始吹，搭配手指伸入頭皮撥鬆，這樣不僅能快速吹乾內層頭髮，髮根也能跟著蓬起來。

#不懂得控溫

新一代吹風機多半有控溫功能，建議粗硬髮溫度控制在100度左右，細軟髮則是以80度吹到八分乾，最後再用冷風收縮毛鱗片，使髮質柔順，更能幫助將吹整後的頭髮定型。

#吹風機太老舊

你有沒有這種經驗，拿家裡的古早式吹風機吹乾頭髮竟有燒焦味，長期下來不只會損害髮絲和頭皮，建議購入多段式溫度的吹風機對秀髮為友善，也可視髮況調整溫度，才不怕溫度太高過熱而傷髮質。

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關鍵字：

吹髮, 護髮, 受損, 髮型師

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