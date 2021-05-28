華莎「裸背」火辣曬包徐玄躺床跟進　眾女星團團撞性感大比拼

記者王則絲／台北報導

韓女團MAMAMOO成員華莎帶貨功力不可小覷，近日又來放火燒大家，僅穿著一件小可愛「裸背」曬包，辣秀背部曲線，慵懶性感樣貌讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，少女時代成員徐玄也接續跟上，同樣趴在床上以誘人姿態帶貨同款PRADA Galleria手袋；隨後華莎換上招牌的帥氣裝扮，拎上BURBERRY撞色OLYMPIA手袋，完美駕馭搶眼色調。

▲華莎辣秀美背曬包。（圖／翻攝自IG@_mariahwasa）



近期韓女星們一個接一個示範PRADA Galleria系列手袋，到處團團撞引話題，華莎在光線迷濛的房間裡，僅穿著一件極少布料的小可愛躺在床上，以丹寧裝扮呼應寶寶藍色的Galleria手袋，連指甲都藏巧思，秀出火辣美背線條，粉絲看了連呼「女神」，狂刷超過百萬愛心。

▲徐玄也跟上，趴躺在床上曬PRADA手袋。（圖／翻攝自IG@seojuhyun_s）



同時，其他眾多女星也接力曬包，不知道大家是否說好了？徐玄也採取趴在床上的撩人姿態擺拍，「腿精」宣美則是半躺在沙發上，展現如貓咪般慵懶性感的氛圍，另外還有Tiffany、李是英、日本女星桐谷美玲⋯⋯也都紛紛背上。

▲宣美、Tiffany⋯⋯等眾多女星也紛紛背上同款包。（圖／翻攝自IG@miyayeah、@tiffanyyoungofficial）



而華莎馬上又來帶貨新包，這回華莎以招牌的帥氣裝扮現身，黑色西裝、黑色墨鏡搭配隨意盤起的髮型，還不忘嘟嘴耍俏皮，肩上的包款則是BURBERRY OLYMPIA系列手袋的新色，以杜松綠色搭上水墨藍色，以跳色營造衝突視覺效果，由華莎完美駕馭了如此搶眼、有個性的手袋。

▲華莎近日又曬出最新BURBERRY OLYMPIA手袋，品牌寵兒Yeri也搶先示範。（圖／翻攝自IG@_mariahwasa、@yerimiese）



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