藤原浩 x sacai x Nike販售月份疑似曝光　鞋頭們準備好了嗎？

今年 sacai 主理人-阿部千登勢十分積極擴展旗下球鞋版圖，不僅延續 sacai x Nike VaporWallfe 鞋型，發展出多款特殊配色外，還與藤原浩、陳冠希、高橋盾等亞洲潮流大神們攜手合作，打造出令整個球鞋圈都直呼恐怖的三方聯名，每款都是足以問鼎年度鞋王的重磅鞋款。

而其中與藤原浩打造的 fragment design x sacai x Nike LDWaffle，看來應該會是率先登場的款式。fragment design x sacai x Nike LDWaffle 整體配色採用 fragment design 招牌的黑藍色系，並維持了 sacai 具層次感的豐富設計手法，超吸睛的閃電 Logo 壓印於側前方，直接將這雙近代人氣最高的聯名球鞋，再度向上拉高一個層級，屆時販售，勢必會引起潮人們的搶購風潮。

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▲藤原浩打造的 fragment design x sacai x Nike LDWaffle（圖／hypebeast）

最近歐洲一家球鞋零售商搶先預告了 fragment design x sacai x Nike LDWaffle 的販售訊息，據傳將會於 6、7 月份時正式登場，詳細日期以及相關情報，還請有興趣的朋友繼續鎖定 COOL 潮流生活網。

Source：droplistapp

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