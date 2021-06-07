春夏的流行4關鍵！透膚單品穿出仙氣　芋紫、鼠尾草綠是大勢色

文／Dappei

冷颼颼的天氣已悄然離去，涼爽的春日就在不遠處等著我們，時序推進、氣候隨之而變，你我的衣櫥也該跟著換季了，在春神來臨之前，先趕緊來看看 2021 春季的 4 大穿搭關鍵字，一同為美好的三月天提前做好準備！

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# 透膚單品

春季穿搭的首要重點就是「輕盈」，紗質、緞面、棉麻衣物都能符合需求，若想讓穿搭更多變化，那略帶透肌感的透紗單品，絕對會是你的蜜糖！初次挑戰可以考慮從「襯衫」入門，裡頭穿件小可愛，下身簡單搭個西裝褲、半身長裙都好看。若想更隨性一些，也可將襯衫做為外套穿，內搭同色系套裝整體看上去就很完整，整體帶點清新飄逸的好感氣質。

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長版透膚單品也是許多女孩的心頭好，下著搭配落地西裝褲仙氣滿分！如果想讓整體造型更添細緻感，也可以選擇側開衩或特殊剪裁款式，畢竟春季不若秋冬能以多層次提升造型感，單品選擇也就顯得更加重要了。

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透膚單品並非只能穿出柔美風格，要率性、型格都不是問題，若想營造出幹練俐落感，可以考慮帶有腰身或是短版的款式，相對於長版單品仙氣飄飄的感覺，別帶一份微性感女人味。

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本身調性較為輕柔的透膚上衣，若想穿出個性，需要靠其他單品來調和，丹寧就是個很好的選擇，配件的運用上也可靈活些，搭配 Choker、針織髮帶、寬版戒指或手環，都能從細節處帶出酷勁。

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# 芋紫色

紫色是一般人較少入手的顏色，但帶點灰調的芋紫色可是 2021 的大勢色彩，不妨趁今年突破舒適圈嘗試一回吧！芋紫色本身就相當抓眼，與黑白配色絕不會出錯，簡單完成簡約卻亮眼的穿搭。

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除此之外，芋紫色和不同色階的灰也能完美相襯，若想營造休閒感選淺灰，想內斂些就挑深灰，可隨心依當日的穿搭需求彈性調整。

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# 鼠尾草綠

春天總給人生意盎然之感，還有什麼顏色比綠色更適合這個時節呢？但草綠色難搭配、墨綠色太黯淡，帶點灰調的曖昧色系「鼠尾草綠」就是春季色彩正解！乍看之下會覺得鼠尾草綠極度挑膚，但嘗試後會發現其實白肌、一般到小麥膚色都能夠駕馭。

春天肯定要來件洋裝，無論是單穿或搭配襯衫、外套都十分有氣質，加上鼠尾草綠的怡人氣息，好感度直昇天際！若想提升造型精緻度，可以搭配飾品，又或在髮型上費點功夫，將絲巾作為髮帶使用是個值得嘗試的選擇。

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鼠尾草綠本身色調特殊，搭件牛仔褲就很有型，配上白襪及球鞋輕鬆營造美式休閒感，穿跟鞋則能帶出俐落風格，簡單紮個低馬尾或用鯊魚夾盤起頭髮，流露令人無法抗拒的清爽氣質。

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春天有時到了晚上仍帶點涼意，這時就是洋蔥式穿搭發揮作用的時候了，薄襯衫、素 Tee 外搭上棉質或針織背心，不僅能保暖也能提升造型感，也用不著面臨穿上外套後太熱、脫下又覺得太冷的窘境。

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上班族標配「西裝外套」到了春天也絕不能放過，可選擇棉麻、薄西裝質料，帶出和秋冬常穿的硬挺材質不同的柔和感，馬上就來看看兩種風格截然不同的穿搭提案吧！若酷辣女子想入坑鼠尾草綠又不想穿得太女孩子氣，選擇西裝套裝內搭件半截背心即可，腳下踩上球鞋輕鬆完成態度滿分的硬派 Look。對韓系風格情有獨鍾的妳，可以在西外內搭配薄針織或透膚上衣，下著則選擇雪紡、西裝料材質，簡單打造一套約會、出遊都合適的質感穿搭！

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# 碎花

總說男生看不懂小碎花，但那有什麼關係？穿自己喜歡的就好，春天哪有放過碎花的道理！在眾多碎花單品中，最受歡迎的非「洋裝」莫屬，若不想過於甜美，可以選擇搭配高筒帆布鞋，帶出人見人愛的美式酷甜風，另外皮衣 X 厚底靴的組合也很出彩，與碎花碰撞出剛中帶柔、新鮮感十足的造型。

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若怕碎花元素顯老，上衣款式可選擇背心，或左圖中這種「兩件式」的特殊款，透過剪裁帶出巧思與俏皮感，下身簡單搭配丹寧褲、短裙就很好看。

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Dappei 結語：

春天穿搭就是要充滿色彩，喚醒迎接新季節的好心情，用力揮手跟秋冬的冷冽蕭瑟說再見！

文字編輯：izzie

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