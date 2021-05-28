台灣黑熊串飾暖心打氣　Pandora海洋首飾伴神遊

▲Pandora台灣黑熊925銀琺瑯吊飾，2,080元。（圖／Pandora提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

台灣正與新冠肺炎對抗中，大眾需要滿滿的正能量抗疫，丹麥品牌Pandora近日與台灣插畫家欣蒂小姐 Miss Cyndi合作，推出台灣限定的「台灣黑熊」串飾，恰好能撫慰人心與打氣，墜飾以柔和細膩的筆觸描繪梅花樹下的台灣黑熊，並印有TAIWAN字樣，可愛模樣很有療癒效果。

▲Pandora環遊世界925銀吊飾（左）2,080元，Pandora Rose璀粉紅熱氣球吊飾 2,880元。





▲模特兒佩戴Pandora Blue Ocean系列新品，湛藍設計非常吸睛。



由於全台三級緊戒，必須減少外出齊心抗疫，想外出走走的念頭只能暫時擱置，先戴上Pandora旅行與海洋主題的新首飾祈求好運，品牌推出掛上飛機、行李箱與地球儀造型的串飾，反映人們想自在旅行的心情；另一新系列Blue Ocean則以漸層的藍色琉璃材質與不同深淺的藍色琺瑯型塑海龜、魚群、海星、海馬等海洋生物造型串飾，勾動人們親近大海的慾望，也提醒海洋保育的重要。

▲Pandora貝殼釦頭海藍編織皮革手鍊（上）2,080元，小魚吊飾2,080元，碧藍琉璃海龜吊飾2,080元。





▲Pandora蔚藍海波可調式手鍊2,880元，圓珠貝殼戒指1,580元（左）。



施華洛世奇（Swarovski）本季由創意總監 Giovanna Engelbert操刀設計的 Collection I，雖然沒有具象的海洋主題設計，但運用不少水藍色水晶創作，讓人聯想到海洋，當中一款Lucent雞尾酒戒變將一抹清新藍色納於其中，八角形切割的藍水晶尺寸巨大，戴在指間很難被忽視，可搭配相同色系的八角形切割水晶項鍊，洋溢活潑氣息。

▲施華洛世奇超大藍色水晶Lucent雞尾酒戒14,900元，項鍊24,900元。（圖／施華洛世奇提供）

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