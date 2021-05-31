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「同理心」其實不容易！生長環境、立場都不同　增進從互相理解開始

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▲同理心。（圖／女子學）

▲同理心到底有多難？（圖／Pinterest，下同）

「你沒同理心！」是身為一個重鬱症患者的我，最常對別人說的話。

「你沒同理心！」也是身為一個亞斯伯格患者的我，最常被別人說的話。

但是同理心到底有多難。某一天到台中一遊，我才知道，原來即便在同一個島國，要說出沒同理心的話，竟是如此的容易。

搬到高雄邁入第四個月了。中南部缺水的情形日益嚴重，要不是聽說台中有在限水，我可能還會「更沒同理心」。

生長的環境、背景造成的同理困難

▲同理心。（圖／女子學）

那一天，我在台中開車，內急，想上個廁所，卻發現超商、速食店、各式連鎖店，紛紛貼上了「因應限水，廁所不外借」的標語。

我才知道，原來台中人要在外面上個廁所，竟然是如此的困難。

我倏忽想起了前一陣子過世的菲利浦親王，在生前是以「沒有同理心」著稱的：1986年，他出訪中國，對當地的英國留學生說，如果你們待久了，眼睛會變小喔；1993年，他在匈牙利遇到了一個英國人，他對這個英國人說：「你應該沒有在這裡生活太久，因為你沒有啤酒肚」；1998年，他對一名曾在巴布亞紐幾內亞旅遊的英國學生說：「你居然沒有被食人族吃掉」。

他說過的地獄哏，族繁不及備載。

很多人說他死後會下地獄，因為他實在太沒有同理心了。但回顧他所生長的環境與家庭背景，以及當時的資訊不發達，有著這些偏見，似乎也不是什麼怪事。

這並不是說這件事情不該被苛責，但是在苛責的背後，是否能夠帶著一些溫柔，了解他們也有他們的處境呢？就好像我那天差一點就在臉書貼說「原來在台中上廁所這麼不方便」這樣的話了，要不是我某位朋友時常在臉書發文抱怨台中限水的苦，我發出去的文，恐怕會引來一番抨擊吧。

同理心，不是不容易，而是很困難。光是一個小小的島國便是如此，不過兩百公里的距離，而且同樣是處於缺水的區域，高雄和台中際遇就完全不同。

期望謹記彼此的立場不同、觀念落差

▲同理心。（圖／女子學）

那麼，到底要怎麼增進同理心呢？也許，最好的方式還是多了解吧。

我曾經期待無爭執的和平理解，後來發現這太沒人性了。每個人都有自己的雷點，一堆人聚在一起就會有一大堆地雷，地雷一個接一個連環爆，就會變成網路上的集體攻擊，似乎是無可避免的。

因此，我撰寫這篇文章，也不是要阻止人們攻擊別人「沒有同理心」，到是更大的體悟在於：「原來要把自己放在別人的鞋子裡，真的是那麼的困難。」

提醒自己，相互提醒，如此而已。

本文由「 Psydetective-貓心」撰寫

延伸閱讀：

動不動就「大小聲」：人們是否留心你的言論，有相當程度取決於你的音量掌控

「話題王」跟「話癆」只有一線之隔：不是狂講話就叫會聊天，用心體察才能聊進對方心坎裡〉

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 偏見, 同理心, 心靈, 溝通, 人際

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